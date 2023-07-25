Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti

İki çocuk annesi Fahriye Evcen tekne tatili sonrası bronz teni ile sosyal medyayı yaktı geçti. Güzel oyuncu paylaşımlarına yenilerini ekledi.
İki çocuk annesi Fahriye Evcen tekne tatili sonrası bronz teni ile sosyal medyayı yaktı geçti. Güzel oyuncu paylaşımlarına yenilerini ekledi.
Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Kerem'le tekne tatiline çıkan Fahriye Evcen'den güzel paylaşımlar gelmişti. Özçivit ailesinin keyifli anları ilgi odağı olmuştu.
Fahriye Evcen fit hali ile övgüleri toplamıştı. Instagram'da 13.6 milyon kişinin takip ettiği Fahriye Evcen aktif kullandığı hesabından paylaşımlarına yenilerini ekledi.
Tekne tatilinin ardından yine ortalığı kasıp kavurdu.
Son olarak kız arkadaşlarıyla gezmeye çıkan Fahriye Evcen çıktı.
Ünlü isim, poz vermeyi ihmal etmedi.