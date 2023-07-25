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Haberler Magazin Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti

Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan, iki çocuk annesi olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Ünlü isim güzelliğiyle mest ederken, takipçileri Evcen'i beğeni yağmuruna tuttu. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı...

İki çocuk annesi Fahriye Evcen tekne tatili sonrası bronz teni ile sosyal medyayı yaktı geçti. Güzel oyuncu paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti

Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Kerem'le tekne tatiline çıkan Fahriye Evcen'den güzel paylaşımlar gelmişti. Özçivit ailesinin keyifli anları ilgi odağı olmuştu.

Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti

Fahriye Evcen fit hali ile övgüleri toplamıştı. Instagram'da 13.6 milyon kişinin takip ettiği Fahriye Evcen aktif kullandığı hesabından paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti

Tekne tatilinin ardından yine ortalığı kasıp kavurdu.

Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti

Son olarak kız arkadaşlarıyla gezmeye çıkan Fahriye Evcen çıktı.

Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti

Ünlü isim, poz vermeyi ihmal etmedi.

Fahriye Evcen güzelliğiyle mest etti

Evcen'e beğeni yağdı.

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