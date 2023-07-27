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Haberler Magazin Seren Serengil Photoshop'un dozunu kaçırınca alay konusu oldu

Seren Serengil Photoshop'un dozunu kaçırınca alay konusu oldu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Seren Serengil, tatil pozlarını ardı ardına paylaştı. Ünlü isim, photoshop'u kaçırınca takipçilerinin diline düştü. İşte Seren Serengil'in Photoshop'lu kareleri...

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Seren Serengil uzun zamandır Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşıyor.

Seren Serengil photoshop’u kaçırınca alay konusu oldu

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren ünlü çift en son evlilik açıklamasıyla gündem olmuştu.Seren Serengil bu defa tatil paylaşımlarıyla çok konuşuldu.

Seren Serengil photoshop’u kaçırınca alay konusu oldu

Pembe mayosuyla 'Barbie' akımına uyan Serengil, pozlarını peş peşe takipçileri ile paylaştı.

Seren Serengil photoshop’u kaçırınca alay konusu oldu

Serengil, son fotoğrafında Photoshop'un dozunu kaçırdı.

Seren Serengil photoshop’u kaçırınca alay konusu oldu

Serengil'in o pozuna; 'Ayaklardan biri 37, diğeri 47 numara galiba', 'Üst bacak biraz içeri doğru girmiş', 'Photoshop'u fazla kaçırmışsın', 'Çengel bacaklı olmuşsun' gibi yorumlar yapıldı.

Seren Serengil photoshop’u kaçırınca alay konusu oldu

Ünlü isim, takipçilerinin diline düştü.

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