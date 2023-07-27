Seren Serengil Photoshop'un dozunu kaçırınca alay konusu oldu

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Seren Serengil uzun zamandır Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşıyor.
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Seren Serengil uzun zamandır Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşıyor.
Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren ünlü çift en son evlilik açıklamasıyla gündem olmuştu.Seren Serengil bu defa tatil paylaşımlarıyla çok konuşuldu.
Pembe mayosuyla 'Barbie' akımına uyan Serengil, pozlarını peş peşe takipçileri ile paylaştı.
Serengil, son fotoğrafında Photoshop'un dozunu kaçırdı.
Serengil'in o pozuna; 'Ayaklardan biri 37, diğeri 47 numara galiba', 'Üst bacak biraz içeri doğru girmiş', 'Photoshop'u fazla kaçırmışsın', 'Çengel bacaklı olmuşsun' gibi yorumlar yapıldı.
Ünlü isim, takipçilerinin diline düştü.