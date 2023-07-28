Çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu! Özlem Tekin’in nerede olduğu ortaya çıktı

Türk Rock müziğinin ünlü isimlerinden Özlem Tekin, uzun süre önce inzivaya çekilmişti. Muğla'nın Milas ilçesinin bir köyüne yerleşen Tekin, sosyal hayattan iyice kopmuştu.
Türk Rock müziğinin ünlü isimlerinden Özlem Tekin, uzun süre önce inzivaya çekilmişti. Muğla'nın Milas ilçesinin bir köyüne yerleşen Tekin, sosyal hayattan iyice kopmuştu.
Takvim'in haberine göre; Hatta son sosyal medya paylaşımını ise 28 Ağustos 2013'te yapmıştı.
Tekin, çiftliğe yerleşmeden önce de sosyal hayattan ve işinden bir hayli uzak yaşıyordu.
Önceki yıllarda Muğla'nın Milas ilçesindeki çiftliğinde birkaç kez görüntülenen Özlem Tekin'den hayranları uzun süredir haber alamıyordu.
Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu. Aylardır çiftliğinde görmediklerini söyleyen komşuları, Tekin'in nerede olduğunu bilmediklerini dile getirmişti.
MADDİ SIKINTILAR YAŞIYOR
Bu haberler üzerine Özlem Tekin'in yakın çevresine ulaşan magazin yazarı Onur Akay, ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu ancak maddi sıkıntılar nedeniyle çiftliğine kilit vurmak zorunda kaldığı bilgisine ulaştı.
Tekin'in, uzun zamandır Bodrum Gündoğan'da annesiyle birlikte yaşadığını ve kafasında buraya yerleşme planları olduğunun bilgisini verdi.