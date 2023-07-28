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Haberler Magazin Çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu! Özlem Tekin'in nerede olduğu ortaya çıktı

Çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu! Özlem Tekin'in nerede olduğu ortaya çıktı

Bir dönemin ünlü rock'çısı Özlem Tekin, önce Bodrum'a oradan da 2018'de arazi satın aldığı Milas'a yerleşmişti. Tekin, bir süre önce de kaldığı çiftliğinb kapısına kilit vurmuştu. Komşularının merak ettiği ve nereye gittiğini bilmediği Özlem Tekin'in nerede olduğu ortaya çıktı.

Türk Rock müziğinin ünlü isimlerinden Özlem Tekin, uzun süre önce inzivaya çekilmişti. Muğla'nın Milas ilçesinin bir köyüne yerleşen Tekin, sosyal hayattan iyice kopmuştu.

Çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu! Özlem Tekin’in nerede olduğu ortaya çıktı

Takvim'in haberine göre; Hatta son sosyal medya paylaşımını ise 28 Ağustos 2013'te yapmıştı.

Çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu! Özlem Tekin’in nerede olduğu ortaya çıktı

Tekin, çiftliğe yerleşmeden önce de sosyal hayattan ve işinden bir hayli uzak yaşıyordu.

Çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu! Özlem Tekin’in nerede olduğu ortaya çıktı

Önceki yıllarda Muğla'nın Milas ilçesindeki çiftliğinde birkaç kez görüntülenen Özlem Tekin'den hayranları uzun süredir haber alamıyordu.

Çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu! Özlem Tekin’in nerede olduğu ortaya çıktı

Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu. Aylardır çiftliğinde görmediklerini söyleyen komşuları, Tekin'in nerede olduğunu bilmediklerini dile getirmişti.

Çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu! Özlem Tekin’in nerede olduğu ortaya çıktı

MADDİ SIKINTILAR YAŞIYOR

Bu haberler üzerine Özlem Tekin'in yakın çevresine ulaşan magazin yazarı Onur Akay, ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu ancak maddi sıkıntılar nedeniyle çiftliğine kilit vurmak zorunda kaldığı bilgisine ulaştı.

Çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu! Özlem Tekin’in nerede olduğu ortaya çıktı

Tekin'in, uzun zamandır Bodrum Gündoğan'da annesiyle birlikte yaşadığını ve kafasında buraya yerleşme planları olduğunun bilgisini verdi.

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