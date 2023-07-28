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Haberler Magazin Demet Özdemir'in tatil pozları dikkat çekti

Demet Özdemir'in tatil pozları dikkat çekti

Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran ünlü oyuncu Demet Özdemir, İtalya'ya uçtu ve konsere gitti. Ünlü isim sosyal medya hesabından konser kombinini takipçileriyle paylaştı.

Evlilikleriyle çok konuşulan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, sosyal medyada aşk dolu pozlar verirken, sürpriz şekilde ayrılık kararı almıştı.

Demet Özdemir’in tatil pozları dikkat çekti

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 26 Ağustos 2022 tarihinde hayatlarını birleştirmişti. Haklarında ayrılık iddiaları çıkan ikili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklama ile haberleri doğrulamıştı.

Demet Özdemir’in tatil pozları dikkat çekti

Özdemir ve Koç, kısa süreli evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını şu sözlerle duyurmuştu:

Demet Özdemir’in tatil pozları dikkat çekti

"Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip, boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz."

Demet Özdemir’in tatil pozları dikkat çekti

8 Mayıs'ta tek celsede boşanan Özdemir ve Koç, Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatları ile katılmış, karşılıklı olarak hiçbir şey talep etmemişti.

Demet Özdemir’in tatil pozları dikkat çekti

Ayrılık sonrası bir süre Yunanistan'da tatil yapan ve gayrimenkul bakan Demet Özdemir o sırada iddialara göre gönlünü de Yunan DJ Sergio'ya kaptırdı.

Demet Özdemir’in tatil pozları dikkat çekti

Aşk dedikoduları sonrası Demet Özdemir cephesinden ise bir açıklama gelmedi.

Demet Özdemir’in tatil pozları dikkat çekti

Demet Özdemir şimdi ise tatil için İtalya'yı tercih etti.

Demet Özdemir’in tatil pozları dikkat çekti

İtalya'ya uçan Demet Özdemir, sosyal medya sayfasından konsere gittiği anları yayınladı ve konser kombinini sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

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