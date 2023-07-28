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Haberler Magazin Fuat Güner: Biz en zorunu başardık Özkan'ım...

Fuat Güner: Biz en zorunu başardık Özkan'ım...

MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayata ve sevenlerine veda etti. Usta sanatçının 52 yıllık dostu ve iş ortağı Fuat Güner, sosyal medya hesabı üzerinden görenleri duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Lenf kanserini iki defa yenen Özkan Uğur, uzun süredir tedavi gördüğü özel hastanede 8 Temmuz'da yaşamını yitirdi.

Fuat Güner: Biz en zorunu başardık Özkan’ım...

Müzik hayatına 1970 yılında başlayan sanatçının ölümü, sanat camiasını yasa boğdu.

Fuat Güner: Biz en zorunu başardık Özkan’ım...

52 yıllık dostu ve iş ortağını kaybetmenin tarifsiz acısını yaşayan MFÖ üyesi Fuat Güner, sosyal medya hesabından usta müzisyen ile nostaljik fotoğraflarına yer verdi.

Fuat Güner: Biz en zorunu başardık Özkan’ım...

"Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık" diyen Fuat Güner, Özkan Uğur'un vefatının ardından yürek yakan bir de yazı kaleme aldı.

Fuat Güner: Biz en zorunu başardık Özkan’ım...

Fuat Güner:17 yaşındaydı, ben de 22 tanıştığımızda. Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık.

Fuat Güner: Biz en zorunu başardık Özkan’ım...

Tam 52 yıl. Hem iş ortağı, hem dost kardeş olmak. Hem birlikte üretmek, turnelemek, hem geceleri birlikte maç izlemek, zor günde yan yana olmak.

Fuat Güner: Biz en zorunu başardık Özkan’ım...

Biz en zorunu başardık Özkan'ım. Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim.

Fuat Güner: Biz en zorunu başardık Özkan’ım...

Fuat Güner'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından etkileşim aldı.

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