Fuat Güner: Biz en zorunu başardık Özkan’ım...

Lenf kanserini iki defa yenen Özkan Uğur, uzun süredir tedavi gördüğü özel hastanede 8 Temmuz'da yaşamını yitirdi.
Lenf kanserini iki defa yenen Özkan Uğur, uzun süredir tedavi gördüğü özel hastanede 8 Temmuz'da yaşamını yitirdi.
Müzik hayatına 1970 yılında başlayan sanatçının ölümü, sanat camiasını yasa boğdu.
52 yıllık dostu ve iş ortağını kaybetmenin tarifsiz acısını yaşayan MFÖ üyesi Fuat Güner, sosyal medya hesabından usta müzisyen ile nostaljik fotoğraflarına yer verdi.
"Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık" diyen Fuat Güner, Özkan Uğur'un vefatının ardından yürek yakan bir de yazı kaleme aldı.
Fuat Güner:17 yaşındaydı, ben de 22 tanıştığımızda. Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık.
Tam 52 yıl. Hem iş ortağı, hem dost kardeş olmak. Hem birlikte üretmek, turnelemek, hem geceleri birlikte maç izlemek, zor günde yan yana olmak.
Biz en zorunu başardık Özkan'ım. Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim.
Fuat Güner'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından etkileşim aldı.