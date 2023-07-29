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Haberler Magazin Saçkıran ile mücadele eden Işın Karaca son halini paylaştı

Saçkıran ile mücadele eden Işın Karaca son halini paylaştı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından, "Saklamak artık daha zor gelmeye başladı. Paylaşma sebebim bu..." diyerek saçkıran ile mücadele ettiğini duyurmuştu. Işın Karaca şimdi ise son halini takipçileriyle paylaştı.

Saç kıran hastalığına yakalanan Işın Karaca, sahneye hazırlandığı anları hayranlarıyla paylaştı.

Saçkıran ile mücadele eden Işın Karaca son halini paylaştı

Sahneye çıkmadan önce makyaj yapılan anları paylaşan Karaca'nın peruk taktığı görüldü.

Saçkıran ile mücadele eden Işın Karaca son halini paylaştı

O anları bir video haline getiren Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde hastalığına dair detayları yine sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Saçkıran ile mücadele eden Işın Karaca son halini paylaştı

Saçlarının dökülmesi nedeniyle kansere yakalandığı düşünülen 50 yaşındaki ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Saçkıran ile mücadele eden Işın Karaca son halini paylaştı

"Gördüğünüz üzere saçım yok. Kaşlarım yok. Kirpiklerim de… Hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok.. Bugüne kadar verdiğim lazer epilasyon paralarına yazık.

Saçkıran ile mücadele eden Işın Karaca son halini paylaştı

Siz bilmeden ben neler atlatmışım… Siz bilmeden en zor günümde bile peruk takıp şarkılarını bangır bangır söyledim.

Saçkıran ile mücadele eden Işın Karaca son halini paylaştı

Çünkü hayat bunu gerektiriyordu… Saklamak artık daha zor gelmeye başladı hastalıktan. Paylaşma sebebim bu… Ben hep bir umutla saçlarım geri gelecek diye beklerken hastalık bu noktaya gelince benim uzun bir süre kel kalacağımı anlayınca yükü hafifletmem gerekiyordu.

Saçkıran ile mücadele eden Işın Karaca son halini paylaştı

Hayır arkadaşlar kanser tedavisi görmüyorum!! Hastalığımın adı Alopeci Universal (AU). Kısaca saç kıranın son evresi. Hemen bunu söylemem gerekir ki ortalığı kimse karıştırmasın. Kemoterapi tedavisi gören herkese Allah acil şifa versin. Amacım asla hastalık kıyaslamak değil. Herkesin yaşadığı kendine zaten zor benimkisi ise iki yıldır süregelen bir yaşam.

Saçkıran ile mücadele eden Işın Karaca son halini paylaştı

Hikayem çok uzun ama bir o kadar kısa. İyi okuyun… İlk aşıdan bu yana kafamda minik minik yaralar oluştu. Alerji mi dedik, 10 doktor gezdim… Değilmiş! Endokrinolojiye bağlı bir durum mu dedik, o da değilmiş. Sıra geldi ikinci aşıya. Aşıdan 2 hafta sonra o minik minik yaralar saçlarımla beraber döküldü."

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