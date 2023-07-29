Saçkıran ile mücadele eden Işın Karaca son halini paylaştı

Saç kıran hastalığına yakalanan Işın Karaca, sahneye hazırlandığı anları hayranlarıyla paylaştı.
Saç kıran hastalığına yakalanan Işın Karaca, sahneye hazırlandığı anları hayranlarıyla paylaştı.
Sahneye çıkmadan önce makyaj yapılan anları paylaşan Karaca'nın peruk taktığı görüldü.
O anları bir video haline getiren Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde hastalığına dair detayları yine sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Saçlarının dökülmesi nedeniyle kansere yakalandığı düşünülen 50 yaşındaki ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Gördüğünüz üzere saçım yok. Kaşlarım yok. Kirpiklerim de… Hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok.. Bugüne kadar verdiğim lazer epilasyon paralarına yazık.
Siz bilmeden ben neler atlatmışım… Siz bilmeden en zor günümde bile peruk takıp şarkılarını bangır bangır söyledim.
Çünkü hayat bunu gerektiriyordu… Saklamak artık daha zor gelmeye başladı hastalıktan. Paylaşma sebebim bu… Ben hep bir umutla saçlarım geri gelecek diye beklerken hastalık bu noktaya gelince benim uzun bir süre kel kalacağımı anlayınca yükü hafifletmem gerekiyordu.
Hayır arkadaşlar kanser tedavisi görmüyorum!! Hastalığımın adı Alopeci Universal (AU). Kısaca saç kıranın son evresi. Hemen bunu söylemem gerekir ki ortalığı kimse karıştırmasın. Kemoterapi tedavisi gören herkese Allah acil şifa versin. Amacım asla hastalık kıyaslamak değil. Herkesin yaşadığı kendine zaten zor benimkisi ise iki yıldır süregelen bir yaşam.
Hikayem çok uzun ama bir o kadar kısa. İyi okuyun… İlk aşıdan bu yana kafamda minik minik yaralar oluştu. Alerji mi dedik, 10 doktor gezdim… Değilmiş! Endokrinolojiye bağlı bir durum mu dedik, o da değilmiş. Sıra geldi ikinci aşıya. Aşıdan 2 hafta sonra o minik minik yaralar saçlarımla beraber döküldü."