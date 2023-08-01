Bizimkiler dizisinin Dilek ve Halis’i yıllar sonra bir araya geldi

'Bizimkiler' dizisi 1989-2002 arasında 15 sezon boyunca kesintisiz olarak yayınlandı.
'Bizimkiler' dizisi 1989-2002 arasında 15 sezon boyunca kesintisiz olarak yayınlandı.
459'uncu bölümüyle ekranlara veda eden ve bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevreleriyle yaşadıkları ilişkileri komik bir dille anlatan yapım, hem konusu hem de oyuncuları ile unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor.
GEÇMİŞİ YAD ETTİLER!
'Bizimkiler' dizisinde 'Dilek' ve 'Halis' (Dumkof) karakterini canlandıran Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran, geçmişi yad etti.
'BİZİMKİLER' DİZİSİNE GÖNDERME YAPTILAR
İki ünlü oyuncu sosyal medyada paylaşım yaptı ve 'Bizimkiler' dizisine gönderme yaptı.
SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ
İki ünlü oyuncunun buluşması sosyal medyada ilgi gördü.
"ÖZLEMİŞİZ" YORUMLARI GELDİ!
Dizinin takipçileri sürpriz buluşmayı 'özlemişiz' yorumlarıyla beğendi.