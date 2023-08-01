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Haberler Magazin Bizimkiler dizisinin Dilek ve Halis'i yıllar sonra bir araya geldi

Bizimkiler dizisinin Dilek ve Halis'i yıllar sonra bir araya geldi

Bir dönemin sevilen dizisi Bizimkiler'de 'Dilek' ve 'Halis' karakterini canlandıran Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran, yıllar sonra bir araya geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ikili, 'Bizimkiler' dizisine gönderme yaptı. İşte Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran'ın paylaşımları...

'Bizimkiler' dizisi 1989-2002 arasında 15 sezon boyunca kesintisiz olarak yayınlandı.

Bizimkiler dizisinin Dilek ve Halis’i yıllar sonra bir araya geldi

459'uncu bölümüyle ekranlara veda eden ve bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevreleriyle yaşadıkları ilişkileri komik bir dille anlatan yapım, hem konusu hem de oyuncuları ile unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor.

Bizimkiler dizisinin Dilek ve Halis’i yıllar sonra bir araya geldi

GEÇMİŞİ YAD ETTİLER!

'Bizimkiler' dizisinde 'Dilek' ve 'Halis' (Dumkof) karakterini canlandıran Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran, geçmişi yad etti.

Bizimkiler dizisinin Dilek ve Halis’i yıllar sonra bir araya geldi

'BİZİMKİLER' DİZİSİNE GÖNDERME YAPTILAR

İki ünlü oyuncu sosyal medyada paylaşım yaptı ve 'Bizimkiler' dizisine gönderme yaptı.

Bizimkiler dizisinin Dilek ve Halis’i yıllar sonra bir araya geldi

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

İki ünlü oyuncunun buluşması sosyal medyada ilgi gördü.

Bizimkiler dizisinin Dilek ve Halis’i yıllar sonra bir araya geldi

"ÖZLEMİŞİZ" YORUMLARI GELDİ!

Dizinin takipçileri sürpriz buluşmayı 'özlemişiz' yorumlarıyla beğendi.

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