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Haberler Magazin Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın aşk pozu dikkat çekti

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın aşk pozu dikkat çekti

Çapkın iş insanı Hakan Sabancı ile bir süredir birliktelik yaşayan, özel hayatı ve paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından adeta düşman çatlattı. Sevgilisi Hakan Sabancı ile olan aşk dolu pozu oldukça dikkat çekti.

Son günlerde magazin dünyasında en çok dikkat çeken çift oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın aşk pozu dikkat çekti

Çiçeği burnunda ikilinin aşkı, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın aşk pozu dikkat çekti

Sık sık yurt dışı tatilleriyle kendilerinden söz ettiren çift, karelerini de hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın aşk pozu dikkat çekti

Birlikte olan fotoğraflarına sıkça yer vermeyen ikili, son paylaşımlarıyla ezber bozdu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın aşk pozu dikkat çekti

Hande Erçel hikaye kısmından sevgilisiyle olan net karesini kalp koyarak paylaştı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın aşk pozu dikkat çekti

Aynı kareyi Sabancı da hesabına taşıdı. Sarmaş dolaş samimi bir poz veren çift bir kez daha gündem oldu.

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