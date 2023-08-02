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Haberler Magazin Berdan Mardini renkli tarzıyla gündem oldu

Berdan Mardini renkli tarzıyla gündem oldu

Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yeni aşkını duyuran Berdan Mardini, son olarak renkli tarzıyla gündem oldu. Takipçileri ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu. Mardini, kendisine gelen yorumlara kayıtsız kalamadı.

Türkücü Berdan Mardini, çocuklarının annesi Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde boşanmıştı. Eski eşi Fatoş Yelliler'in yasak aşk itirafı duyanları şoke etmişti. Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini, "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Geçtiğimiz ay genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf sonrası eleştiri oklarının hedefi olan türkücü Berdan Mardini, son olarak renkli tarzıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyada gündem olan Mardini, gelen yorumlara kayıtsız kalamadı.

Berdan Mardini renkli tarzıyla gündem oldu

Zor günleri geride bırakan Berdan Mardini, yeni aşka yelken açtı. Kendisinden yaşça küçük olduğu görülen sarışın bir kadınla aşk yaşamaya başlayan Mardini, yeni sevgilisiyle sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yapmıştı.

Berdan Mardini renkli tarzıyla gündem oldu

TAKİPÇİLERİ SEVGİLİSİNİN YAŞINI MERAK ETTİ

Şarkıcılığın yanı sıra kozmetik sektörüne yönelerek 120 milyon TL harcamasıyla konuşulan Berdan Mardini, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla yeni ilişkisini ilan etmişti.

Berdan Mardini renkli tarzıyla gündem oldu

Sarışın genç bir kadınla fotoğrafını paylaşan türkücü, "Her şey güzel, Allah kalbimize göre veriyor" notunu düşmüştü.

Berdan Mardini renkli tarzıyla gündem oldu

Mardini'nin paylaşımına yorum yapan şarkıcı Ceylan "Maşallah çok yakıştınız" derken bazı kullanıcılar da genç kadının yaşına dikkat çekerek "Bu kız çok genç değil mi?" yorumunu yapmıştı.

Berdan Mardini renkli tarzıyla gündem oldu

44 yaşındaki Berdan Mardini, sevgilisiyle ilgili yorumlara sessiz kaldı.

Berdan Mardini renkli tarzıyla gündem oldu

TARIZINA YORUM YAĞDI

Ünlü isim, son olarak tarzıyla adından söz ettirdi. 315 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasıdan renkli şort-tişört takımıyla poz veren Mardini'ye, yorum yağdı.

Berdan Mardini renkli tarzıyla gündem oldu

Şarkıcıya; "Annemin balkon yastıklara ördüğü kırlent motifinin aynısı", "Berdan Barbieni" ve "Şu takımın tek parçasını giyeydi iyiydi, alt üst olmamış" gibi mesajlar yazıldı.

Berdan Mardini renkli tarzıyla gündem oldu

YORUMLARA CEVAP VERDİ

Bu yorumları gören ve gelen mesajlara cevap veren Mardini, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar alemsiniz, yine beni çok güldürdünüz. Yav yok Berdan Barbini, yok her telden Mardini... Ah ah konuşacak çok sey var ama ben de eğleniyorum işte, napayım az ömrümüz kaldı, gülelim bari. Hayat kısa."

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