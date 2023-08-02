Berdan Mardini renkli tarzıyla gündem oldu

YORUMLARA CEVAP VERDİ

Bu yorumları gören ve gelen mesajlara cevap veren Mardini, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar alemsiniz, yine beni çok güldürdünüz. Yav yok Berdan Barbini, yok her telden Mardini... Ah ah konuşacak çok sey var ama ben de eğleniyorum işte, napayım az ömrümüz kaldı, gülelim bari. Hayat kısa."