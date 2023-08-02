Berdan Mardini renkli tarzıyla gündem oldu

Türkücü Berdan Mardini, çocuklarının annesi Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde boşanmıştı. Eski eşi Fatoş Yelliler'in yasak aşk itirafı duyanları şoke etmişti. Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini, "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Geçtiğimiz ay genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf sonrası eleştiri oklarının hedefi olan türkücü Berdan Mardini, son olarak renkli tarzıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyada gündem olan Mardini, gelen yorumlara kayıtsız kalamadı.