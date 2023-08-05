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Haberler Magazin Ufuk Özkan'dan hayranlarına sevindiren haber!

Ufuk Özkan'dan hayranlarına sevindiren haber!

Birçok yapımda ve projede yer almış olan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yaptığı yanlış diyet ile 17 kilo vermişti. Daha sonrasında oyuncuya siroz teşhisi konulduğu ve acil organ nakli olması için sıraya girdiği ortaya çıkmıştı. 48 yaşındaki oyuncudan geçtiğimiz günlerde gelen organ nakline ihtiyacı olmaıdğı haberi hayranlarını oldukça sevindirmişti. Şimdi ise oyuncunun sağlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Yeni projesi için sıkı bir diyet uygulayan ve Hollywood diyeti ile zayıflayan Ufuk Özkan, sağlığı bozulunca yanlış bir diyet programı ile bağışıklık sistemini çökerttiğini farketti.

Ufuk Özkan’dan hayranlarına sevindiren haber!

Hastaneye giderek tetkiklerini yaptıran ünlü oyuncunun ikinci derece siroz olduğu ortaya çıktı.

Ufuk Özkan’dan hayranlarına sevindiren haber!

Ünlü oyuncunun karaciğer nakli olması gerektiği belirtildi. Ancak tedavi süreci iyi giden Özkan'ın ilaçla tedavi edileceği belirtildi.

Ufuk Özkan’dan hayranlarına sevindiren haber!

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Özkan hastaneden fotoğrafını paylaşıp fotoğrafın altına ise, "Hastanede 15'inci gün. Arayan, soran dua eden sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler... Şükür; Ne çok sevenim varmış. Bana güç oldunuz. O zaman güzel haberi vereyim; Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam..."

Ufuk Özkan’dan hayranlarına sevindiren haber!

Ayrıca Özkan, "En kısa zamanda sahalara döneceğim. Gülmeye, güldürmeye devam. Hepinize; abilerim, ablalarım, kardeşlerim... Sarılmak istiyorum, desteğiniz paha biçilmez. İyi ki... Sevenlerime, hep güler yüzlü samimi hemşirelere, düşmeyeyim diye beni yıkayan Ahmet abime, diyet yemeklerini lezzetlendiren ve küçük kaçamaklar yapmama izin veren Sibel kardeşime, her saat başı ben uyurken bile kontrol eden Alihan kardeşime, odamı her gün resmen kırklayan Zeynep ablama ve adını hatırlayamadığım tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca beyefendiye güç ve güven veren aramaları ve mesajları için teşekkür ederim. Canlar böyle devam ederse 1 hafta sonra taburcu olurum. Tam hazır olmadan çıkmıyoruz çünkü bazı kan değerlerini sabitlememiz gerekiyor. Ama merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmıyorum. Daha uzun yıllar buralardayım." İfadelerini kullandı.

Ufuk Özkan’dan hayranlarına sevindiren haber!

SEVİNDİREN HABER GELDİ!

Tedavisi için hastanede bulunan ünlü oyuncudan bugün sevindiren haber geldi.

Ufuk Özkan’dan hayranlarına sevindiren haber!

HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

Ufuk Özkan, bugün hastaneden taburcu oldu. Kendisiyle ilgilenen doktoruyla fotoğrafını paylaşan Özkan, hayranlarına sevindiren haberi verdi.

Ufuk Özkan’dan hayranlarına sevindiren haber!

"NAKİLLİK BİR DURUM OLMADI"

Doktoru ise, "Değerli sanatçımız, 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulguları ile kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Bundan sonraki günleri sağlıkla geçirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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