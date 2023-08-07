Erkin Koray apar topar hastaneye kaldırıldı

Anadolu rock müziğin usta ismi Erkin Koray, uzun yıllardır Kanada'da yaşıyordu.
Anadolu rock müziğin usta ismi Erkin Koray, uzun yıllardır Kanada'da yaşıyordu.
82 yaşındaki usta sanatçının fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Koray'ın rahatsızlandığı öğrenildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre akciğerinde problem olan ünlü isim bunun yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları da yaşıyor.
82 yaşındaki Koray'ın yanında kızı Damla bulunuyor.
Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde çok sayıda özgün eseri bulunan ünlü ismin hastanede tedavisi devam ediyor.