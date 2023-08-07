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Haberler Magazin Erkin Koray apar topar hastaneye kaldırıldı

Erkin Koray apar topar hastaneye kaldırıldı

Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray'dan sevenlerini üzen haber geldi. 82 yaşındaki usta sanatçının apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Anadolu rock müziğin usta ismi Erkin Koray, uzun yıllardır Kanada'da yaşıyordu.

Erkin Koray apar topar hastaneye kaldırıldı

82 yaşındaki usta sanatçının fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Erkin Koray apar topar hastaneye kaldırıldı

Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Koray'ın rahatsızlandığı öğrenildi.

Erkin Koray apar topar hastaneye kaldırıldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre akciğerinde problem olan ünlü isim bunun yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları da yaşıyor.

Erkin Koray apar topar hastaneye kaldırıldı

82 yaşındaki Koray'ın yanında kızı Damla bulunuyor.

Erkin Koray apar topar hastaneye kaldırıldı

Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde çok sayıda özgün eseri bulunan ünlü ismin hastanede tedavisi devam ediyor.

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