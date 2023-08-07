Sirozu atlatan Ufuk Özkan: Devletimize müteşekkirim!

ONUN MUTLULUĞU ÖNEMLİ



Oğlunuz da mı benzer bir yoldan geçecek?



Aslında oğlum, 5-6 ay öncesine kadar oyunculuğu düşünmüyordu. Şimdi oyuncu olmak istiyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'ne başladı. Bir yandan da bir sanat okulunun yaz okuluna başladı. İki yıl sonra da konservatuara gitmek istiyor. Benimle aynı film setinde bulunup, küçücük rolle de oyunculuğa başlayacak. İşi sette, mutfağında öğrenmesini istiyorum. Benim de hep yanımda olacağı için zamanla daha da pişecek. Benim için önemli olan oğlumun seveceği ve kendini güvende hissedeceği mesleği yapması. Ben onu her zaman destekliyorum. Mühim olan oğlumun mutlu olması...