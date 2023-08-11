Gupse Özay ile Barış Arduç’un kızları ilk defa görüntülendi!

Deliha film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı.
Deliha film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı.
Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Gupse Özay ile Barış Arduç, kızları Jan Asya'yı 9 Eylül 2022'de kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, bebekleri Jan Asya ile doğum sonrası ilk defa Çeşme'de görüntülendi.
1 yaşındaki kızlarını denize alıştırmaya çalışan çift, onunla oyunlar oynadı.
Bir süre sonra Asya'nın şişme su yatağını denize götüren Barış Arduç, günün ilerleyen dakikalarında da kızını havalara uçurup güldürdü.
Eğlenceli anlar sonrası hava rüzgarlı olduğu için annesi Asya'yı karaya çıkarıp havluya sardı.