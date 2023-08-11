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Haberler Magazin Gupse Özay ile Barış Arduç’un kızları ilk defa görüntülendi!

Gupse Özay ile Barış Arduç’un kızları ilk defa görüntülendi!

Gupse Özay ve Barış Arduç, 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 9 Eylül 2022'de ise ilk çocukları Jan Asya'yı kucağına almıştı. Kızları ile tatile çıkan çift, önceki gün Çeşme'de deniz keyfi yaparken görüntülendi. Minik Jan Asya'nın yüzü böylece ilk kez görülmüş oldu.

SABAH

Deliha film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı.

Gupse Özay ile Barış Arduç’un kızları ilk defa görüntülendi!

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Gupse Özay ile Barış Arduç, kızları Jan Asya'yı 9 Eylül 2022'de kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Gupse Özay ile Barış Arduç’un kızları ilk defa görüntülendi!

Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, bebekleri Jan Asya ile doğum sonrası ilk defa Çeşme'de görüntülendi.

Gupse Özay ile Barış Arduç’un kızları ilk defa görüntülendi!

1 yaşındaki kızlarını denize alıştırmaya çalışan çift, onunla oyunlar oynadı.

Gupse Özay ile Barış Arduç’un kızları ilk defa görüntülendi!

Bir süre sonra Asya'nın şişme su yatağını denize götüren Barış Arduç, günün ilerleyen dakikalarında da kızını havalara uçurup güldürdü.

Gupse Özay ile Barış Arduç’un kızları ilk defa görüntülendi!

Eğlenceli anlar sonrası hava rüzgarlı olduğu için annesi Asya'yı karaya çıkarıp havluya sardı.

Gupse Özay ile Barış Arduç’un kızları ilk defa görüntülendi!

İşte Jan Asya...

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