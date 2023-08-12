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Haberler Magazin Hande Yener yaptığı Photoshop ile dillere düştü

Hande Yener yaptığı Photoshop ile dillere düştü

Ünlü şarkıcı Hande Yener, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. 50 yaşındaki Yener, konserde çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı. Photosop'u fazla kaçıran şarkıcı, sosyal medyanın diline düştü. İşte Hande Yener'in photoshop'lu fotoğrafı...

HABER MERKEZİ

Ünlü şarkıcı Hande Yener yaz sezonunda konserden konsere koşuyor.

Hande Yener yaptığı Photoshop ile dillere düştü

Şarkıları ve tarzıyla yıllardır adından söz ettiren Hande Yener, sosyal medya hesabından konserinden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Hande Yener yaptığı Photoshop ile dillere düştü

Peş peşe pozlarını yayınlayan şarkıcı, bir fotoğrafta kolundaki kusurları düzeltmek isterken photoshopun dozunu kaçırdı.

Hande Yener yaptığı Photoshop ile dillere düştü

Kolunda bir çukura neden olan bu hatasını fark etmeyen Yener, sosyal medyada alay konusu oldu.

Hande Yener yaptığı Photoshop ile dillere düştü

İşte Hande Yener'in photoshop'lu hali...

Hande Yener yaptığı Photoshop ile dillere düştü

Bu da aynı karenin photoshopsuz hali...

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