Hande Yener yaptığı Photoshop ile dillere düştü

Ünlü şarkıcı Hande Yener yaz sezonunda konserden konsere koşuyor.
Ünlü şarkıcı Hande Yener yaz sezonunda konserden konsere koşuyor.
Şarkıları ve tarzıyla yıllardır adından söz ettiren Hande Yener, sosyal medya hesabından konserinden kareleri takipçileriyle paylaştı.
Peş peşe pozlarını yayınlayan şarkıcı, bir fotoğrafta kolundaki kusurları düzeltmek isterken photoshopun dozunu kaçırdı.
Kolunda bir çukura neden olan bu hatasını fark etmeyen Yener, sosyal medyada alay konusu oldu.
İşte Hande Yener'in photoshop'lu hali...
Bu da aynı karenin photoshopsuz hali...