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Haberler Magazin Seren Serengil yeniden hastaneye kaldırıldı! Son hali korkuttu

Seren Serengil yeniden hastaneye kaldırıldı! Son hali korkuttu

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, kilo vermek uğruna yaptırdığı ameliyat sonrasında Dumping Sendorumuna yakalanmış, 70 kilodan 43,5 kiloya kadar düşmüş ve sağlığını günden güne kaybetmişti. Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil ardından da 'geri dönüşüm' ameliyatı olmuş, günden güne toparlanmıştı. Serengil şimdi ise hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşan Serengil'in son hali sevenlerini korkuttu.

HABER MERKEZİ

Seren Serengil, zayıflama uğruna geçirdiği yanlış ameliyatın ardından adeta bir deri bir kemik kalmıştı. Dumping sendromuna yakalanan ve organları iflas etmenin eşiğinden dönen Seren Serengil, yeniden hastanelik oldu.

Seren Serengil yeniden hastaneye kaldırıldı! Son hali korkuttu

Midesine bakılacağını açıklayan Seren Serengil, yaşadığı süreci kaleme aldı.

Seren Serengil yeniden hastaneye kaldırıldı! Son hali korkuttu

"OBEZ DEĞİLSENİZ AMELİYAT OLMAYIN"

52 yaşındaki Serengil, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda mide ve bağırsaklarıyla ilgili sorunlarının devam ettiğini ve midesine bakılması için tekrar hastaneye yattığını açıklayarak; yaşadıklarını anlattı:

Seren Serengil yeniden hastaneye kaldırıldı! Son hali korkuttu

Sizlerle niye bu hastane günlüklerini paylaşıyorum biliyor musunuz? Asla obez değilseniz zayıflama ameliyatları yaptırmayın... Mide küçülmede bir sorun olmadı fakat sonradan yaptırdığım gastrit bypass beni 43 kiloya düşürdü. Her yemek sonrası fenalaştım, safra kesem alındı, böbrekte taş oluştu, karaciğerim için 'siroza gidiyor' dendi... Çoklu organ yetmezliğine doğru gidiyordum.

Seren Serengil yeniden hastaneye kaldırıldı! Son hali korkuttu

"SOFRADA 10 DAKİKA DURAMIYORUM"

"Geri dönüşüm ameliyatı oldum, yüzde 50 şans verdi doktor; yaşar, yaşamaz... Ameliyattan sonra kilo aldım, toparladım biraz ama her yemekten sonraki fenalaşma hissim maalesef geçmedi. Yemek yediğim anda sofrada 10 dakika duramıyorum, dünya başıma yıkılıyor. Midem bulanıyor, istifra ediyorum, tuvaletten çıkamıyorum. Hayat kalitemiz bitti."

Seren Serengil yeniden hastaneye kaldırıldı! Son hali korkuttu

"Sözlere çok belli etmesem de bunu çekiyorum. En son tatilde çarpıntı, fenalık, nefes alamama şikayetiyle İstanbul'a geldim. Şimdi mideme, alt mideme bakacaklar. Bu süreci kaç yıldır çekiyorum. Ben hiçbir zaman obez değildim ve bu ameliyatı yaptırmak istesem de bana bu kadar agresif bir ameliyat yapılmamalıydı. Üstelik bağırsak 4 metre eksik, yemek yediğim an normal sindirim olmadığından fenalık hissi oluyor."

Seren Serengil yeniden hastaneye kaldırıldı! Son hali korkuttu

"ÇEKTİĞİM SÜRECİ GÖRÜN, ÖZENMEYİN"

"Kısacası sevgili hanımlar, diyorsunuz ya 'Çok zayıfsın' diye; kilo bu kadar alabiliyorum. Bağırsaklarda doğru dürüst emilim yok, organlar beslenemiyor; ben de öyle... Aman sakın bağırsaklarınıza dokunmayın. Özenmeyin, ben hala çekiyorum, arıza kalıyor. Balık etli olmak çok daha güzel... Sakın yaptırmayın."

Seren Serengil yeniden hastaneye kaldırıldı! Son hali korkuttu

"Ve hekim seçimi de çok önemli, bunu da iyi araştırın. Şimdi mideme bakacaklar bayıltıp, öğleden sonra çıkacağım. Merak edilecek bir şey yok, hocamın kontrolündeyim. Sadece çektiğim süreci görün, özenmeyin istedim. Kaç yıldır böyleyim biliyorsunuz. Sevgiler..."

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