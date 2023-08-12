Seren Serengil yeniden hastaneye kaldırıldı! Son hali korkuttu

"Sözlere çok belli etmesem de bunu çekiyorum. En son tatilde çarpıntı, fenalık, nefes alamama şikayetiyle İstanbul'a geldim. Şimdi mideme, alt mideme bakacaklar. Bu süreci kaç yıldır çekiyorum. Ben hiçbir zaman obez değildim ve bu ameliyatı yaptırmak istesem de bana bu kadar agresif bir ameliyat yapılmamalıydı. Üstelik bağırsak 4 metre eksik, yemek yediğim an normal sindirim olmadığından fenalık hissi oluyor."