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Hazar Ergüçlü'nün babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası Süleyman Ergüçlü 69 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Hazar Ergüçlü'nün annesi Neşe Ergüçlü, "Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah, evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz." sözleriyle duyurdu.

HABER MERKEZİ

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Kıbrıs'ta yaşayan babası Süleyman Ergüçlü vefat etti.

Hazar Ergüçlü’nün babası hayatını kaybetti

Uzun yıllar Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Süleyman Ergüçlü bu sabah hayatını kaybetti.

Hazar Ergüçlü’nün babası hayatını kaybetti

69 yaşında vefat eden Ergüçlü'nün ölüm haberini eşi Neşe Ergüçlü bu sözlerle duyurdu:

Hazar Ergüçlü’nün babası hayatını kaybetti

"Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah, evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz. Cenaze töreniyle ilgili detaylar tarafımızdan paylaşılacaktır. Hepimizin başı sağ olsun."

Hazar Ergüçlü’nün babası hayatını kaybetti

Hazar Ergüçlü babasının vefatıyla büyük üzüntü yaşadı.

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