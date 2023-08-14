Hazar Ergüçlü’nün babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Kıbrıs'ta yaşayan babası Süleyman Ergüçlü vefat etti.
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Kıbrıs'ta yaşayan babası Süleyman Ergüçlü vefat etti.
Uzun yıllar Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Süleyman Ergüçlü bu sabah hayatını kaybetti.
69 yaşında vefat eden Ergüçlü'nün ölüm haberini eşi Neşe Ergüçlü bu sözlerle duyurdu:
"Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah, evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz. Cenaze töreniyle ilgili detaylar tarafımızdan paylaşılacaktır. Hepimizin başı sağ olsun."
Hazar Ergüçlü babasının vefatıyla büyük üzüntü yaşadı.