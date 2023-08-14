Sirozu atlatan Ufuk Özkan setlere geri döndü!

Oyuncu Ufuk Özkan, canlandıracağı rol için diyete girdi. Uyguladığı yanlış diyet sonucu 17 kilo veren Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.
Oyuncu Ufuk Özkan, canlandıracağı rol için diyete girdi. Uyguladığı yanlış diyet sonucu 17 kilo veren Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.
Birkaç ay içerisinde organ nakli olması gerektiği öğrenilen oyuncu, hastanede tedavi görmeye başladı. Tedavisi iyi giden Özkan, bir süre sonra organ nakline gerek kalmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın desteğiyle tedavisi tamamlanan Özkan, geçen günlerde ise taburcu oldu.
SETLERE GERİ DÖNDÜ
Ufuk Özkan cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncuyla ilgili güzel haberi ise meslektaşı Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabında duyurdu. Ufuk Özkan ile sette çekilen karelerini Instagram hesabında yayınlayarak Benim Güzel Ailem dizisinde birlikte rol alacaklarını açıkladı.
"ÇOK İYİ GÖRÜNÜYORSUN"
Oyuncu Erdal Özyağcılar, Ufuk Özkan ile paylaştığı fotoğrafa "Ufuk'cuğum hoş geldin. Sefalar getirdin" notunu düştü.
Setlere dönen Ufuk Özkan'ın son hali de dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşıma yorum yağdı.
Özkan da sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu ve yayınladığı fotoğrafın altına 'Hokus pokus, sürpriz' notunu düştü.