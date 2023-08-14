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Haberler Magazin Sirozu atlatan Ufuk Özkan setlere geri döndü!

Sirozu atlatan Ufuk Özkan setlere geri döndü!

Birçok yapımda ve projede yer almış olan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yaptığı yanlış diyet ile 17 kilo vermişti. Daha sonrasında oyuncuya siroz teşhisi konulduğu ve acil organ nakli olması için sıraya girdiği ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise organ nakline ihtiyacı olmadığını duyuran 48 yaşındaki oyuncu tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Ufuk Özkan, son olarak setlere geri döndü. Müjdeli haberi usta oyuncu Erdal Özyağcılar verdi.

HABER MERKEZİ

Oyuncu Ufuk Özkan, canlandıracağı rol için diyete girdi. Uyguladığı yanlış diyet sonucu 17 kilo veren Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.

Sirozu atlatan Ufuk Özkan setlere geri döndü!

Birkaç ay içerisinde organ nakli olması gerektiği öğrenilen oyuncu, hastanede tedavi görmeye başladı. Tedavisi iyi giden Özkan, bir süre sonra organ nakline gerek kalmadığını açıkladı.

Sirozu atlatan Ufuk Özkan setlere geri döndü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın desteğiyle tedavisi tamamlanan Özkan, geçen günlerde ise taburcu oldu.

Sirozu atlatan Ufuk Özkan setlere geri döndü!

SETLERE GERİ DÖNDÜ

Ufuk Özkan cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncuyla ilgili güzel haberi ise meslektaşı Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabında duyurdu. Ufuk Özkan ile sette çekilen karelerini Instagram hesabında yayınlayarak Benim Güzel Ailem dizisinde birlikte rol alacaklarını açıkladı.

Sirozu atlatan Ufuk Özkan setlere geri döndü!

"ÇOK İYİ GÖRÜNÜYORSUN"

Oyuncu Erdal Özyağcılar, Ufuk Özkan ile paylaştığı fotoğrafa "Ufuk'cuğum hoş geldin. Sefalar getirdin" notunu düştü.

Sirozu atlatan Ufuk Özkan setlere geri döndü!

Setlere dönen Ufuk Özkan'ın son hali de dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşıma yorum yağdı.

Sirozu atlatan Ufuk Özkan setlere geri döndü!

Özkan da sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu ve yayınladığı fotoğrafın altına 'Hokus pokus, sürpriz' notunu düştü.

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