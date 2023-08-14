Sirozu atlatan Ufuk Özkan setlere geri döndü!

SETLERE GERİ DÖNDÜ

Ufuk Özkan cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncuyla ilgili güzel haberi ise meslektaşı Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabında duyurdu. Ufuk Özkan ile sette çekilen karelerini Instagram hesabında yayınlayarak Benim Güzel Ailem dizisinde birlikte rol alacaklarını açıkladı.