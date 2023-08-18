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Ünlü çiftten sevindiren haber: Bebek geliyor!

Geçtiğimiz haziran ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Gezer'den sevindiren haber geldi. Ünlü çift anne baba olmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ

Kaan Urgancıoğlu bir süredir aşk yaşadığı Burcu Denizer ile haziran ayında sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çiftten sevindiren haber: Bebek geliyor!

'Yargı' dizisinde 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile hayatını birleştirmişti.

Ünlü çiftten sevindiren haber: Bebek geliyor!

Urgancıoğlu, nikah fotoğraflarını 2.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Sürpriz" notuyla paylaşmıştı.

Ünlü çiftten sevindiren haber: Bebek geliyor!

Haziran ayında Atina'da evlenen Yargı dizisinin Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu baba olmaya hazırlanıyor. Kendi ailelerini bile davet etmeden Atina'da nikah masasına oturan çiftin bebek beklediği ortaya çıktı.

Ünlü çiftten sevindiren haber: Bebek geliyor!

Burcu Denizer, Instagram hesabından karnı burnunda bir fotoğrafını yayınlarak hamile olduğunu duyurdu.

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