Ünlü çiftten sevindiren haber: Bebek geliyor!

Kaan Urgancıoğlu bir süredir aşk yaşadığı Burcu Denizer ile haziran ayında sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.
Kaan Urgancıoğlu bir süredir aşk yaşadığı Burcu Denizer ile haziran ayında sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.
'Yargı' dizisinde 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile hayatını birleştirmişti.
Urgancıoğlu, nikah fotoğraflarını 2.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Sürpriz" notuyla paylaşmıştı.
Haziran ayında Atina'da evlenen Yargı dizisinin Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu baba olmaya hazırlanıyor. Kendi ailelerini bile davet etmeden Atina'da nikah masasına oturan çiftin bebek beklediği ortaya çıktı.
Burcu Denizer, Instagram hesabından karnı burnunda bir fotoğrafını yayınlarak hamile olduğunu duyurdu.