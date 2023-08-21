Çiçeği burnunda anne Aslı Enver’den havuz pozu!

Aslı Enver, 4 Temmuz'da ilk bebeğini dünyaya getirdi.
Aslı Enver, 4 Temmuz'da ilk bebeğini dünyaya getirdi.
Güzel oyuncu, eşi ve kızıyla birlikte verdiği pozları doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Ailesiye objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmamıştı.
'BENİM GÜZEL AİLEM'
Ünlü isim, gönderisine, "Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023... Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler.
Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle... Hoş geldin Eloş'um..." mesajını yazmıştı.
EŞİNE POZ VERDİ
39 yaşındaki Enver, son olarak 6.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı.