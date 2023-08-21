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Haberler Magazin Çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den havuz pozu!

Çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den havuz pozu!

Geçtiğimiz Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Aslı Enver kısa bir süre önce ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Doğum kilolarından kurtulan çiçeği burnunda anne eşinin çektiği havuz pozunu takipçileriyle paylaştı. Takipçileri oyuncuyu beğeni yağmuruna tuttu.

HABER MERKEZİ

Aslı Enver, 4 Temmuz'da ilk bebeğini dünyaya getirdi.

Çiçeği burnunda anne Aslı Enver’den havuz pozu!

Güzel oyuncu, eşi ve kızıyla birlikte verdiği pozları doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Çiçeği burnunda anne Aslı Enver’den havuz pozu!

Ailesiye objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmamıştı.

Çiçeği burnunda anne Aslı Enver’den havuz pozu!

'BENİM GÜZEL AİLEM'

Ünlü isim, gönderisine, "Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023... Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler.

Çiçeği burnunda anne Aslı Enver’den havuz pozu!

Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle... Hoş geldin Eloş'um..." mesajını yazmıştı.

Çiçeği burnunda anne Aslı Enver’den havuz pozu!

EŞİNE POZ VERDİ

39 yaşındaki Enver, son olarak 6.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Çiçeği burnunda anne Aslı Enver’den havuz pozu!

Takipçileri, güzel oyuncuyu beğeni yağmuruna tuttu.

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