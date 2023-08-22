Eşi tarafından 32 kez bıçaklanmıştı! Youtuber Merve Veziroğlu'ndan ilk paylaşım geldi

Yoğun bakımda elinin fotoğrafını paylaşan Merve Veziroğlu, paylaşımının altına "Dualarınız ve sevginiz bana ulaştı. Çok teşekkür ederim. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Eskisi gibi olmam zaman alacak. Ölümle yaşam arasındayken beni toplayıp zaman kazandıran Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mükemmel doktorları, hemşireleri ve büyün sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem az. Size anlatmak istediğim çok şey var, biraz toparlanayım. Ameliyatım için dualarınızı bekliyorum güzel kalpli insanlar, sevgiyle…" notunu paylaştı.