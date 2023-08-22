Eşi tarafından 32 kez bıçaklanmıştı! Youtuber Merve Veziroğlu'ndan ilk paylaşım geldi

YouTuber Merve Veziroğlu Yıldırım, 20 gün önce eşi Yunus Yıldırım tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
YouTuber Merve Veziroğlu Yıldırım, 20 gün önce eşi Yunus Yıldırım tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Korkunç olay 4 Ağustos'ta İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile Yunus Yıldırım (31), geçtiğimiz yıl evlendi ancak aralarında sık sık tartışmalar yaşandı.
Daha önce de eşinin 'ölüm' tehditlerine maruz kalan Merve Veziroğlu Yıldırım ile Yunus Yıldırım arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavganın büyümesiyle birlikte Yunus Yıldırım mutfaktaki meyve bıçağını kaptı. Genç kadına saldırdı. Merve Veziroğlu'nu yatak odasında tam 32 yerinden bıçakladı.
Polis ekiplerinin olay yerine gitmesiyle gözaltına alınan Yunus Yıldırım, tutuklandı. Merve Veziroğlu Yıldırım ise hastanede yoğun bakıma alındı.
Dün ise Merve Veziroğlu Yıldırım, Instagram hesabından paylaşım yaptı.
Yoğun bakımda elinin fotoğrafını paylaşan Merve Veziroğlu, paylaşımının altına "Dualarınız ve sevginiz bana ulaştı. Çok teşekkür ederim. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Eskisi gibi olmam zaman alacak. Ölümle yaşam arasındayken beni toplayıp zaman kazandıran Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mükemmel doktorları, hemşireleri ve büyün sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem az. Size anlatmak istediğim çok şey var, biraz toparlanayım. Ameliyatım için dualarınızı bekliyorum güzel kalpli insanlar, sevgiyle…" notunu paylaştı.
Öte yandan Youtuber'ın sosyal medya hesabındaki o detay dikkatlerden kaçmadı. Merve Veziroğlu'nun, kendisini 32 kez bıçaklayan eşiyle olan tüm fotoğraflarını ve soyadını sildiği görüldü.