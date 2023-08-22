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Haberler Magazin Eşi tarafından 32 kez bıçaklanmıştı! Youtuber Merve Veziroğlu'ndan ilk paylaşım geldi

Eşi tarafından 32 kez bıçaklanmıştı! Youtuber Merve Veziroğlu'ndan ilk paylaşım geldi

Youtuber ve sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu, eşi Yunus Yıldırım tarafından tam 32 yerinden bıçaklandı. Günlerdir yaşam mücadelesi veren Merve Veziroğlu'ndan günler sonra ilk paylaşım geldi. Tedavisi yoğun bakımda devam eden fenomen, paylaşımıyla hem takipçilerine teşekkür etti hem de son sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

HABER MERKEZİ

YouTuber Merve Veziroğlu Yıldırım, 20 gün önce eşi Yunus Yıldırım tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Eşi tarafından 32 kez bıçaklanmıştı! Youtuber Merve Veziroğlu’ndan paylaşım geldi

Korkunç olay 4 Ağustos'ta İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile Yunus Yıldırım (31), geçtiğimiz yıl evlendi ancak aralarında sık sık tartışmalar yaşandı.

Eşi tarafından 32 kez bıçaklanmıştı! Youtuber Merve Veziroğlu’ndan paylaşım geldi

Daha önce de eşinin 'ölüm' tehditlerine maruz kalan Merve Veziroğlu Yıldırım ile Yunus Yıldırım arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Eşi tarafından 32 kez bıçaklanmıştı! Youtuber Merve Veziroğlu’ndan paylaşım geldi

Kavganın büyümesiyle birlikte Yunus Yıldırım mutfaktaki meyve bıçağını kaptı. Genç kadına saldırdı. Merve Veziroğlu'nu yatak odasında tam 32 yerinden bıçakladı.

Eşi tarafından 32 kez bıçaklanmıştı! Youtuber Merve Veziroğlu’ndan paylaşım geldi

Polis ekiplerinin olay yerine gitmesiyle gözaltına alınan Yunus Yıldırım, tutuklandı. Merve Veziroğlu Yıldırım ise hastanede yoğun bakıma alındı.

Eşi tarafından 32 kez bıçaklanmıştı! Youtuber Merve Veziroğlu’ndan paylaşım geldi

Dün ise Merve Veziroğlu Yıldırım, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Eşi tarafından 32 kez bıçaklanmıştı! Youtuber Merve Veziroğlu’ndan paylaşım geldi

Yoğun bakımda elinin fotoğrafını paylaşan Merve Veziroğlu, paylaşımının altına "Dualarınız ve sevginiz bana ulaştı. Çok teşekkür ederim. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Eskisi gibi olmam zaman alacak. Ölümle yaşam arasındayken beni toplayıp zaman kazandıran Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mükemmel doktorları, hemşireleri ve büyün sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem az. Size anlatmak istediğim çok şey var, biraz toparlanayım. Ameliyatım için dualarınızı bekliyorum güzel kalpli insanlar, sevgiyle…" notunu paylaştı.

Eşi tarafından 32 kez bıçaklanmıştı! Youtuber Merve Veziroğlu’ndan paylaşım geldi

Öte yandan Youtuber'ın sosyal medya hesabındaki o detay dikkatlerden kaçmadı. Merve Veziroğlu'nun, kendisini 32 kez bıçaklayan eşiyle olan tüm fotoğraflarını ve soyadını sildiği görüldü.

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