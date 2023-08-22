Rihanna ikinci kez anne oldu

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır birlikte olan Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk bebeğini dünyaya getirmişti.
Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır birlikte olan Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk bebeğini dünyaya getirmişti.
RZA adında bir oğlu olan Rihanna, Super Bowl devre arasındaki performansında ikinci çocuğuna hamile olduğu duyurmuştu.
BEBEĞİNİ DÜNYAYA GETİRDİ
TMZ'nin haberine göre; Rihanna ve ASAP Rocky 3 Ağustos'ta ikinci bebeklerini gizlice kucakların aldı. Ünlü isim, bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi.
Öte yandan Rihanna, 2020 yılında İngiliz Vogue dergisine verdiği röportajda üç ya da dört çocuklu geniş bir aile hayal ettiğinden söz etmişti.
GİZLİCE EVLENDİLER Mİ?
Birkaç ay önce de Rihanna ile ASAP Rocky'nin evlendiği ileri sürülmüştü. Fransa'nın Cannes şehrinde konser veren ASAP Rocky, sahnedeyken Rihanna'ya "eşim" diye seslenmişti.