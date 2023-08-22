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Haberler Magazin Rihanna ikinci kez anne oldu

Rihanna ikinci kez anne oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, uzun süredir birlikte olduğu rapçi sevgilisi ASAP Rocky ile ikinci bebeklerini kucaklarına aldı. İkinci kez anne olan Rihanna'nın gizlice hastaneye gidip, doğum yaptığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır birlikte olan Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk bebeğini dünyaya getirmişti.

Rihanna ikinci kez anne oldu

RZA adında bir oğlu olan Rihanna, Super Bowl devre arasındaki performansında ikinci çocuğuna hamile olduğu duyurmuştu.

Rihanna ikinci kez anne oldu

BEBEĞİNİ DÜNYAYA GETİRDİ

TMZ'nin haberine göre; Rihanna ve ASAP Rocky 3 Ağustos'ta ikinci bebeklerini gizlice kucakların aldı. Ünlü isim, bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi.

Rihanna ikinci kez anne oldu

Öte yandan Rihanna, 2020 yılında İngiliz Vogue dergisine verdiği röportajda üç ya da dört çocuklu geniş bir aile hayal ettiğinden söz etmişti.

Rihanna ikinci kez anne oldu

GİZLİCE EVLENDİLER Mİ?

Birkaç ay önce de Rihanna ile ASAP Rocky'nin evlendiği ileri sürülmüştü. Fransa'nın Cannes şehrinde konser veren ASAP Rocky, sahnedeyken Rihanna'ya "eşim" diye seslenmişti.

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