Serenay Sarıkaya’dan dudak uçuklatan reklam anlaşması!

Serenay Sarıkaya, son olarak yer aldığı Aile dizisinin sezon finalinin ardından tatile çıkmış ardından da dijital platformda yayınlanacak olan dizisi için hazırlıklara başlamıştı.
Serenay Sarıkaya, son olarak yer aldığı Aile dizisinin sezon finalinin ardından tatile çıkmış ardından da dijital platformda yayınlanacak olan dizisi için hazırlıklara başlamıştı.
Yeni karakteri 'Avukat Leyla' için imaj tazelemiş saçlarını kestiren Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı beğeni toplamıştı.
Takvim'in haberine göre; Uzun yıllardır reklam yüzü olduğu giyim markasının reklam kampanyası için yeniden kamera karşısına geçecek olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, yeni anlaşması için 30 milyon lira alacağı iddia edildi.
Yeni reklam filmi için ise İtalya'dan Carlo Alberto isimli ünlü bir stilist ve moda danışmanı gelmiş.
Reklam çekimi geçtiğimiz hafta İstanbul'da tamamlanırken önümüzdeki günlerde özel bir lansmanla reklam filminin tanıtımı yapılacakmış.
Sarıkaya, iddiaya göre bir yıllık reklam anlaşmasıyla 30 milyon lirayı cebe indirecek. 32 yaşındaki oyuncu, reklam ücretiyle de gayrimenkule yatırım yapacak.