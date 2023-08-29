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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'dan dudak uçuklatan reklam anlaşması!

Serenay Sarıkaya'dan dudak uçuklatan reklam anlaşması!

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla oldukça gündeme gelen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun yıllardır reklam yüzü olduğu bir jean markası için kamera karşısına geçecek. Oyuncunun bu yeni reklam kampanyası için aldığı ücret ise dudak uçuklatan cinsten!

HABER MERKEZİ

Serenay Sarıkaya, son olarak yer aldığı Aile dizisinin sezon finalinin ardından tatile çıkmış ardından da dijital platformda yayınlanacak olan dizisi için hazırlıklara başlamıştı.

Serenay Sarıkaya’dan dudak uçuklatan reklam anlaşması!

Yeni karakteri 'Avukat Leyla' için imaj tazelemiş saçlarını kestiren Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı beğeni toplamıştı.

Serenay Sarıkaya’dan dudak uçuklatan reklam anlaşması!

Takvim'in haberine göre; Uzun yıllardır reklam yüzü olduğu giyim markasının reklam kampanyası için yeniden kamera karşısına geçecek olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, yeni anlaşması için 30 milyon lira alacağı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya’dan dudak uçuklatan reklam anlaşması!

Yeni reklam filmi için ise İtalya'dan Carlo Alberto isimli ünlü bir stilist ve moda danışmanı gelmiş.

Serenay Sarıkaya’dan dudak uçuklatan reklam anlaşması!

Reklam çekimi geçtiğimiz hafta İstanbul'da tamamlanırken önümüzdeki günlerde özel bir lansmanla reklam filminin tanıtımı yapılacakmış.

Serenay Sarıkaya’dan dudak uçuklatan reklam anlaşması!

Sarıkaya, iddiaya göre bir yıllık reklam anlaşmasıyla 30 milyon lirayı cebe indirecek. 32 yaşındaki oyuncu, reklam ücretiyle de gayrimenkule yatırım yapacak.

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