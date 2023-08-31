Sinem Kobal’dan ilk kez aile pozu geldi!

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.
Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.
Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, ailece çıktıkları tatilden paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor.
DÖRT KİŞİLİK AİLENİN POZUNU PAYLAŞTI!
Bugün yepyeni bir paylaşım yapan Kobal, dört kişilik ailesinin fotoğrafını paylaştı.
"MUTLU AİLE TABLOSU"
Takipçiler, 'mutlu aile tablosu', 'Beklenen post sonunda geldi', 'çok güzelsiniz' gibi yorumlarda bulundu.
Kobal'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
Son günlerde tatil pozlarında doğal güzelliğiyle adından söz ettiren Sinem Kobal'dan sürpriz bir paylaşım geldi.
İLK PAYLAŞIM
Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, kızı Leyla'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı. Ailesiyle birlikte tatilde olan oyuncu fotoğrafa 'Günaydın' notunu düştü.