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Haberler Magazin Sinem Kobal'dan ilk kez aile pozu geldi!

Sinem Kobal'dan ilk kez aile pozu geldi!

Başarılı sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i, 2022 yılında ise Leyla adını verdiği kızını kucağına almanın sevincini yaşamıştı. Şimdilerde tatilde olan çiftten Sinem Kobal ailece verdikleri pozu ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşıma oyuncunun takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

HABER MERKEZİ

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

Sinem Kobal’dan ilk kez aile pozu geldi!

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, ailece çıktıkları tatilden paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Sinem Kobal’dan ilk kez aile pozu geldi!

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN POZUNU PAYLAŞTI!

Bugün yepyeni bir paylaşım yapan Kobal, dört kişilik ailesinin fotoğrafını paylaştı.

Sinem Kobal’dan ilk kez aile pozu geldi!

"MUTLU AİLE TABLOSU"

Takipçiler, 'mutlu aile tablosu', 'Beklenen post sonunda geldi', 'çok güzelsiniz' gibi yorumlarda bulundu.

Sinem Kobal’dan ilk kez aile pozu geldi!

Kobal'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Sinem Kobal’dan ilk kez aile pozu geldi!

Son günlerde tatil pozlarında doğal güzelliğiyle adından söz ettiren Sinem Kobal'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Sinem Kobal’dan ilk kez aile pozu geldi!

İLK PAYLAŞIM

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, kızı Leyla'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı. Ailesiyle birlikte tatilde olan oyuncu fotoğrafa 'Günaydın' notunu düştü.

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