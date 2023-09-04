Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı ilk kez görüntülendi!

Ünlü iş insanı Ali Sabancı, eşi ve iki çocuğuyla geçtiğimiz hafta Yunanistan tatilinde kaza geçirmişti.
Ünlü iş insanı Ali Sabancı, eşi ve iki çocuğuyla geçtiğimiz hafta Yunanistan tatilinde kaza geçirmişti.
Kayalıklara çarpan bottan kurtarılan ve ölüm tehlikesi atlatan aile, Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı.
Yunanistan'da kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin, Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi devam ederken kaza sırasında hafif yaralanan oğulları Emrecan Sabancı önceki akşam Bebek'teydi.
DENİZ YOLUYLA AYRILDI
22 yaşındaki Sabancı, kız arkadaşıyla birlikte Bebek'teki bir otele girerken görüntülendi. Mekana girişte tedbir aldıran Sabancı, aracını otelin kapısına yanaştırarak koşar adım içeri girdi.
Gazetecileri fark eden şoförü ise Sabancı'yı ikaz etti. Otelden gece yarısı ayrılan Sabancı, çıkışta görüntü vermemek için deniz yolunu tercih etti.