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Haberler Magazin Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı ilk kez görüntülendi!

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı ilk kez görüntülendi!

Çocuklarıyla birlikte Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giderken kayalıklara çarparak kaza geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin büyük oğlulları Emrecan Sabancı, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Emrecan Sabancı'nın yüzü, kulağı ve ensesindeki yara izleri ise oldukça dikkat çekti.

SABAH

Ünlü iş insanı Ali Sabancı, eşi ve iki çocuğuyla geçtiğimiz hafta Yunanistan tatilinde kaza geçirmişti.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı ilk kez görüntülendi!

Kayalıklara çarpan bottan kurtarılan ve ölüm tehlikesi atlatan aile, Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı ilk kez görüntülendi!

Yunanistan'da kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin, Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı ilk kez görüntülendi!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi devam ederken kaza sırasında hafif yaralanan oğulları Emrecan Sabancı önceki akşam Bebek'teydi.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı ilk kez görüntülendi!

DENİZ YOLUYLA AYRILDI

22 yaşındaki Sabancı, kız arkadaşıyla birlikte Bebek'teki bir otele girerken görüntülendi. Mekana girişte tedbir aldıran Sabancı, aracını otelin kapısına yanaştırarak koşar adım içeri girdi.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı ilk kez görüntülendi!

Gazetecileri fark eden şoförü ise Sabancı'yı ikaz etti. Otelden gece yarısı ayrılan Sabancı, çıkışta görüntü vermemek için deniz yolunu tercih etti.

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