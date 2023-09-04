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Haberler Magazin Hande Baladın kimdir, kaç yaşında?

Hande Baladın kimdir, kaç yaşında?

2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında dikkat çeken isimlerden biri olan Hande Baladın kimdir? Hande Baladın kaç yaşında, nereli, evli mi? Hande Baladın'ın boyu kaç? İşte Hande Baladın hakkında merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın'ın hayatı sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor.

Hande Baladın kimdir, kaç yaşında?

1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Hande Baladın, 26 yaşında ve bekardır. 1,90 cm boyundaki Türk milli voleybolcu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde, eğitim hayatı ile beraber profesyonel voleybol kariyerini de sürdürüyor. İlk olarak Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında voleybola başlayan Baladın, kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı.

Hande Baladın kimdir, kaç yaşında?

2014 yılından beri Eczacıbaşı takımında smaçör olarak forma giymeye başladı.

2015-2016 sezoununda Eczacıbaşı'da A Takım'a yükseldi, 2018-2019 sezonunda deneyim kazanmak için Galatasaray'da kiralık forma giydi.

2019-2020 sezonunda Eczabaşı'na geri döndü. Hande Baladın aynı zamanda Türkiye kadın milli voleybol takım oyuncusudur.

Hande Baladın kimdir, kaç yaşında?

KULÜP BAŞARILARI

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası

Şampiyonluğu (Süper Kupa)

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Hande Baladın kimdir, kaç yaşında?

MİLLİ TAKIM

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği

2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

2023 CEV Avrupa Voleybol Kadınlar Şampiyonluğu

Hande Baladın kimdir, kaç yaşında?

BİREYSEL BAŞARILAR

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - "En Değerli Oyuncu" ve "En iyi Smaçör"

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - "En İyi Blok Yapan Oyuncu"

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