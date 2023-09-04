Hande Baladın kimdir, kaç yaşında?

1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Hande Baladın, 26 yaşında ve bekardır. 1,90 cm boyundaki Türk milli voleybolcu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde, eğitim hayatı ile beraber profesyonel voleybol kariyerini de sürdürüyor. İlk olarak Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında voleybola başlayan Baladın, kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı.