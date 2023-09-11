Deniz Çakır dünyaevine girdi! Oyuncunun gelinliği dikkat çekti

Atv'nin efsanevi dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki başarılı performansıyla hafızalara kazınan söz ettiren ünlü oyuncu Deniz Çakır evlendi.
Atv'nin efsanevi dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki başarılı performansıyla hafızalara kazınan söz ettiren ünlü oyuncu Deniz Çakır evlendi.
Oyuncu uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Bilgehan Baykal ile dün akşam dünyaevine girdi.
Sarıyer'de düzenlenen düğüne çiftin aileleri, yakın dost ve arkadaşları katıldı.
Çiftin nikâh şahitleri arasında oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay da vardı.
Deniz Çakır'ın şahitliğini Sanem İşler Şen ve Zuhal Olcay, Bilgehan Baykal'ın ise Başar Başaran ve Habil Özden yaptı.
Ünlü oyuncunun düğünde taşıdığı dantel işlemeli uzun kollu bir gelinliği ise oldukça dikkat çekti.