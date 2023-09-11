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Haberler Magazin Deniz Çakır dünyaevine girdi! Oyuncunun gelinliği dikkat çekti

Deniz Çakır dünyaevine girdi! Oyuncunun gelinliği dikkat çekti

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, iki yıldır birliktelik yaşadığı iş insanı Bilgehan Baykal ile dün akşam dünyaevine girdi. Çakır'ın gelinliği ise oldukça dikkat çekti. İşte çiftin mutlu gününden kareler...

HABER MERKEZİ

Atv'nin efsanevi dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki başarılı performansıyla hafızalara kazınan söz ettiren ünlü oyuncu Deniz Çakır evlendi.

Deniz Çakır dünyaevine girdi! Oyuncunun gelinliği dikkat çekti

Oyuncu uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Bilgehan Baykal ile dün akşam dünyaevine girdi.

Deniz Çakır dünyaevine girdi! Oyuncunun gelinliği dikkat çekti

Sarıyer'de düzenlenen düğüne çiftin aileleri, yakın dost ve arkadaşları katıldı.

Deniz Çakır dünyaevine girdi! Oyuncunun gelinliği dikkat çekti

Çiftin nikâh şahitleri arasında oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay da vardı.

Deniz Çakır dünyaevine girdi! Oyuncunun gelinliği dikkat çekti

Deniz Çakır'ın şahitliğini Sanem İşler Şen ve Zuhal Olcay, Bilgehan Baykal'ın ise Başar Başaran ve Habil Özden yaptı.

Deniz Çakır dünyaevine girdi! Oyuncunun gelinliği dikkat çekti

Ünlü oyuncunun düğünde taşıdığı dantel işlemeli uzun kollu bir gelinliği ise oldukça dikkat çekti.

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