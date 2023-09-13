Vefatının 32. yılında unutulmadı! Sevenleri 'Taçsız Kral'ı kabri başında andı

Galatasaray'ın 1905'ten bugüne gelmesinde yöneticilerimizin, sporcularımızın çok büyük katkıları oldu. Ancak biri var ki eşi benzeri yok. O da Metin Oktay. Ben 1961 doğumluyum. O dönemde Palermo'ya transfer olmuştu. Bütün Galatasaraylılara babaları Metin adını verdi." diye konuştu.