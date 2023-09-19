Oyuncu Merve Kayaalp’ten kahreden haber! Merve Kayaalp kimdir? Merve Kayaalp hangi dizilerde oynadı?

Oyuncu Merve Kayaalp'ten kahreden haber geldi. Ünlü isim hayatına son verdi...
Oyuncu Merve Kayaalp'ten kahreden haber geldi. Ünlü isim hayatına son verdi...
Muğla'nın Dalaman ilçesinde Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını olay yerinde kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Merve Kayaalp'in evde kimsenin olmadığı sırada babası Rıza Kayaalp'a ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son verdiği öğrenildi. Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.
MERVE KAYAALP KİMDİR?
Kayaalp, 36 yaşındaydı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Oyuncu, yaklaşık bir buçuk yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra alternatif tiyatrolara geçti.