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Haberler Magazin Oyuncu Merve Kayaalp'ten kahreden haber! Merve Kayaalp kimdir? Merve Kayaalp hangi dizilerde oynadı?

Oyuncu Merve Kayaalp'ten kahreden haber! Merve Kayaalp kimdir? Merve Kayaalp hangi dizilerde oynadı?

'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' gibi dizilerde rol alan oyuncu Merve Kayaalp'ten kahreden haber geldi. Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan Merve Kayaalp'in babası Rıza Kayaalp'a ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son verdiği öğrenildi. Peki Merve Kayaalp kimdir, kaç yaşında? Merve Kayaalp hangi dizilerde rol aldı?

HABER MERKEZİ

Oyuncu Merve Kayaalp'ten kahreden haber geldi. Ünlü isim hayatına son verdi...

Oyuncu Merve Kayaalp’ten kahreden haber! Merve Kayaalp kimdir? Merve Kayaalp hangi dizilerde oynadı?

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Oyuncu Merve Kayaalp’ten kahreden haber! Merve Kayaalp kimdir? Merve Kayaalp hangi dizilerde oynadı?

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını olay yerinde kaybettiği belirlendi.

Oyuncu Merve Kayaalp’ten kahreden haber! Merve Kayaalp kimdir? Merve Kayaalp hangi dizilerde oynadı?

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Oyuncu Merve Kayaalp’ten kahreden haber! Merve Kayaalp kimdir? Merve Kayaalp hangi dizilerde oynadı?

Merve Kayaalp'in evde kimsenin olmadığı sırada babası Rıza Kayaalp'a ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son verdiği öğrenildi. Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.

Oyuncu Merve Kayaalp’ten kahreden haber! Merve Kayaalp kimdir? Merve Kayaalp hangi dizilerde oynadı?

MERVE KAYAALP KİMDİR?

Kayaalp, 36 yaşındaydı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Oyuncu, yaklaşık bir buçuk yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra alternatif tiyatrolara geçti.

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