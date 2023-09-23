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Deniz Seki'nin acı günü!

Şarkıcı Deniz Seki'nin uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden annesi Güler Seki, hayatını kaybetti. Seki, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

HABER MERKEZİ
Deniz Seki’nin acı günü!

Deniz Seki annesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Yıllardır beynindeki rahatsızlık sebebi ile tedavi gören Güler Seki, hayatını kaybetti.

"ANNEMİZİ KAYBETTİK"

Daha önce beynindeki rahatsızlık nedeniyle 4 kez ameliyat olduğu bilinen Güler Seki, 2019 yılında yeniden yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kanser atlatan ve sonrasında yatalak olan Seki, bu sabah hayatını kaybetti. Instagram'da yaptığı paylaşımla acı haberi duyuran Deniz Seki, "Annemizi, meleğimizi, Güler'imizi maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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