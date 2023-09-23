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Murat Ünalmış'ın mutlu günü! Sessiz sedasız dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır birlikte olduğu Nutiye Akar ile sessiz sedasız dünyaevine girdi. Çifti bu mutlu günlerinde dostları yalnız bırakmadı. İşte Murat Ünalmış ve Nutiye Akar'ın nikahından kareler...

Birçok projede rol alan başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır aşk yaşadığı Nutiye Akar ile dünyaevine girdi.

Murat Ünalmış’ın mutlu günü! Sessiz sedasız dünyaevine girdi

SADE BİR TÖREN TERCİH ETTİLER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Murat Ünalmış üç yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı Albena İlieva'yla (Nutiye Akar) evlendi.

Murat Ünalmış’ın mutlu günü! Sessiz sedasız dünyaevine girdi

Çiftin nikah şahitleri menajeri Abdullah Bulut, yakın arkadaşları Zafer Dülger ve Suat keskin oldu.

Murat Ünalmış’ın mutlu günü! Sessiz sedasız dünyaevine girdi

Sade bir tören tercih eden ikiliyi bu mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı.

Murat Ünalmış’ın mutlu günü! Sessiz sedasız dünyaevine girdi

Ünalmış ise sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmadı.

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