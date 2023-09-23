Murat Ünalmış’ın mutlu günü! Sessiz sedasız dünyaevine girdi

Birçok projede rol alan başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır aşk yaşadığı Nutiye Akar ile dünyaevine girdi.
Birçok projede rol alan başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır aşk yaşadığı Nutiye Akar ile dünyaevine girdi.
SADE BİR TÖREN TERCİH ETTİLER
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Murat Ünalmış üç yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı Albena İlieva'yla (Nutiye Akar) evlendi.
Çiftin nikah şahitleri menajeri Abdullah Bulut, yakın arkadaşları Zafer Dülger ve Suat keskin oldu.
Sade bir tören tercih eden ikiliyi bu mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı.
Ünalmış ise sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmadı.