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Haberler Magazin 'Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu

'Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu

Son olarak Çocuklar Duymasın dizisinde 'Sultan' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu'ndan kötü haber geldi. 44 yaşındaki Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'nda bir parkta ölü olarak bulundu. Peki Seda Fettahoğlu'nun ölüm nedeni ne? Seda Fettahoğlu kimdir, rol aldığı projeler neler? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü olarak bulundu.

’Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu

YAŞAMINA SON VERDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cesedini buldu.

’Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu

Yapılan incelemede yaşamına son verdiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.

’Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu

SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?

Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu.

İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

’Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu

Başarılı isim son olarak, Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu. Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.

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