Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Seda Fettahoğlu’nun ölümündeki kahreden detay!

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem ve Çocuklar Duymasın dizileriyle adını duyuran ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu'ndan acı haber geldi. Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü olarak bulundu.
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem ve Çocuklar Duymasın dizileriyle adını duyuran ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu'ndan acı haber geldi. Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü olarak bulundu.
İstanbul Beyoğlu'nda bir parkta yürüyüşe çıkan üniversite öğrencisi bir genç önce silah sesi duyduğunu ardından da yerde yatan bir kadın gördüğünü söyleyip polise haber verdi.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan 10 Aralık Şehitler parkında bir kişinin cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu'na ait olduğu anlaşıldı.
İntihar ettiği öne sürülen Fetathoğlu'nun yanı başında üzerine kayıtlı bulundurma ruhsatlı 1 tabanca ve içerisinde şarjöre basılı 7 fişek ve kovan bulundu.
Ayrıca ekipler yaptığı incelemede çantasında çok sayıda antidepresan ilaçlar olduğu görüldü.
BULAN ÖĞRENCİ BİLGİ VERDİ
Cesedi bulan üniversite öğrencisi F.A'nın polise verdiği ifadesinde "Yürüyüş yaptığım esnada bir silah sesi duydum. Sesin geldiği yöne yöneldiğimde başından vurulmuş sırt üstü yatan bir kadın görerek polise haber verdim" dediği öğrenildi.
Polis incelemesinin ardından Seda Fettahoğlu'nun cesedi Adli Tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, parkta herhangi bir güvenlik kamerası bulunmadığı belirtildi.
Konuyla ilgili Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamada da; "Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun" denildi.
YÜREK BURKAN DETAY...
Öte yandan ünlü isim sadece 4 gün önce #yaşamısevbedenikoru notuyla bu karesini yayınlamıştı.
ACI TESADÜF...
26 Eylül 1979 doğumlu olan Seda Fettahoğlu'nun dün doğum günüydü. 44 yaşına giren Fettahoğlu'nun ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.