Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Seda Fettahoğlu’nun ölümündeki kahreden detay!

Konuyla ilgili Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamada da; "Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun" denildi.