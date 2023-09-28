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Haberler Magazin Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Seda Fettahoğlu'nun ölümündeki kahreden detay!

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Seda Fettahoğlu'nun ölümündeki kahreden detay!

Çocuklar Duymasın, Yalan Dünya, Sihirli Annem gibi dizilerdealdığı rollerle tanınan oyuncu Seda Fettahoğlu'ndan acı haber geldi. 44 yaşındaki Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'nda bir parkta ölü olarak bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Fettahoğlu'nun yanı başında üzerine bulundurma ruhsatlı kaydı olan silah ile bir boş kovan buldu. İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Fettahoğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden bir detay daha ortaya çıktı.

SABAH

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem ve Çocuklar Duymasın dizileriyle adını duyuran ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu'ndan acı haber geldi. Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü olarak bulundu.

Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Seda Fettahoğlu’nun ölümündeki kahreden detay!

İstanbul Beyoğlu'nda bir parkta yürüyüşe çıkan üniversite öğrencisi bir genç önce silah sesi duyduğunu ardından da yerde yatan bir kadın gördüğünü söyleyip polise haber verdi.

Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Seda Fettahoğlu’nun ölümündeki kahreden detay!

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan 10 Aralık Şehitler parkında bir kişinin cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu'na ait olduğu anlaşıldı.

Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Seda Fettahoğlu’nun ölümündeki kahreden detay!

İntihar ettiği öne sürülen Fetathoğlu'nun yanı başında üzerine kayıtlı bulundurma ruhsatlı 1 tabanca ve içerisinde şarjöre basılı 7 fişek ve kovan bulundu.

Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Seda Fettahoğlu’nun ölümündeki kahreden detay!

Ayrıca ekipler yaptığı incelemede çantasında çok sayıda antidepresan ilaçlar olduğu görüldü.

BULAN ÖĞRENCİ BİLGİ VERDİ

Cesedi bulan üniversite öğrencisi F.A'nın polise verdiği ifadesinde "Yürüyüş yaptığım esnada bir silah sesi duydum. Sesin geldiği yöne yöneldiğimde başından vurulmuş sırt üstü yatan bir kadın görerek polise haber verdim" dediği öğrenildi.

Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Seda Fettahoğlu’nun ölümündeki kahreden detay!

Polis incelemesinin ardından Seda Fettahoğlu'nun cesedi Adli Tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, parkta herhangi bir güvenlik kamerası bulunmadığı belirtildi.

Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Seda Fettahoğlu’nun ölümündeki kahreden detay!

Konuyla ilgili Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamada da; "Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun" denildi.

Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Seda Fettahoğlu’nun ölümündeki kahreden detay!

YÜREK BURKAN DETAY...

Öte yandan ünlü isim sadece 4 gün önce #yaşamısevbedenikoru notuyla bu karesini yayınlamıştı.

Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Seda Fettahoğlu’nun ölümündeki kahreden detay!

ACI TESADÜF...

26 Eylül 1979 doğumlu olan Seda Fettahoğlu'nun dün doğum günüydü. 44 yaşına giren Fettahoğlu'nun ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

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