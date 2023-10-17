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Haberler Magazin Ajda Pekkan'ın sahne kostümü dikkat çekti

Ajda Pekkan'ın sahne kostümü dikkat çekti

Türk pop müziğinin Usta ismi Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava'da dinleyicileriyle buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Ajda Pekkan'ın 'kedi kadın' kostümüyle sahne alması oldukça dikkat çekti. İşte Ajda Pekkan'ın kedi kostümü...

HABER MERKEZİ

Ajda Pekkan'ın konser maratonu devam ediyor. Sahne kostümleri ve dansıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, dün akşam Harbiye Açık Hava'da sahne aldı.

Ajda Pekkan’ın sahne kostümü dikkat çekti

Her hareketiyle olay olmaya devam eden Ajda Pekkan, sevilen şarkılarını sevenleriyle buluşturdu.

'KEDİ KADIN' OLDU

Ajda Pekkan, hayranlarına bir sürpriz de yapmayı ihmal etmedi. Ünlü sanatçı, 'kedi kadın' olarak sahne aldı.

Ajda Pekkan’ın sahne kostümü dikkat çekti

İşte Ajda Pekkan'ın o dikkat çeken kostümü!

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