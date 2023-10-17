Ajda Pekkan’ın sahne kostümü dikkat çekti

Ajda Pekkan'ın konser maratonu devam ediyor. Sahne kostümleri ve dansıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, dün akşam Harbiye Açık Hava'da sahne aldı.
Ajda Pekkan'ın konser maratonu devam ediyor. Sahne kostümleri ve dansıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, dün akşam Harbiye Açık Hava'da sahne aldı.
Her hareketiyle olay olmaya devam eden Ajda Pekkan, sevilen şarkılarını sevenleriyle buluşturdu.
'KEDİ KADIN' OLDU
Ajda Pekkan, hayranlarına bir sürpriz de yapmayı ihmal etmedi. Ünlü sanatçı, 'kedi kadın' olarak sahne aldı.
İşte Ajda Pekkan'ın o dikkat çeken kostümü!