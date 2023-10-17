Ajda Pekkan’ın sahne kostümü dikkat çekti

Her hareketiyle olay olmaya devam eden Ajda Pekkan, sevilen şarkılarını sevenleriyle buluşturdu.

'KEDİ KADIN' OLDU

Ajda Pekkan, hayranlarına bir sürpriz de yapmayı ihmal etmedi. Ünlü sanatçı, 'kedi kadın' olarak sahne aldı.