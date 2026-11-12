Haberler İzmir İzmir’in emeklilerine devlet destekli ve belediye imkanlı sosyal hayat: Ücretsiz ve indirimli yararlanabilecekleri o haklar İzmir’in emeklilerine devlet destekli ve belediye imkanlı sosyal hayat: Ücretsiz ve indirimli yararlanabilecekleri o haklar İzmir’de yaşayan emeklilerin hem bütçelerini koruyacak hem de sosyal hayattan kopmamalarını sağlayacak imkanlar merak konusu oldu... Ulaşımdan kültür sanata, hobi bahçelerinden sosyal tesislere kadar emeklilere tanınan o özel ayrıcalıklar... HABER MERKEZİ









Ege'nin incisi İzmir'de hayat pahalılığına karşı bütçesini korumak ve aktif bir emeklilik dönemi geçirmek isteyen vatandaşlar için kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından sunulan pek çok imkan bulunuyor. Şehir içi ulaşımdan sosyal aktivitelere kadar günlük yaşamı kolaylaştıran bu uygulamalar, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

TOPLU ULAŞIMDA İNDİRİM VE YAŞ SINIRI AVANTAJLARI

İzmir'de şehir içi ulaşım ağını kullanan emekliler için yaş gruplarına göre tanımlanan kart sistemleri büyük bir ekonomik kolaylık sağlıyor. 60 yaşını dolduran vatandaşlar indirimli tarife üzerinden toplu taşıma araçlarından yararlanabilirken, 65 yaş ve üzeri emekliler ise metro, vapur, tramvay ve otobüs hatlarını tamamen ücretsiz olarak kullanabiliyor.