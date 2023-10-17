Bomba iddia! Metin Akpınar’ın evlilik dışı bir de oğlu mu var?

Nebioğlu ise babası Akpınar'ın yaptığı bu açıklama üzerine "Size elimdeki deliller ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığım da sanat tarihinin kaybı çok büyük olur." ifadelerini kullandı.

BİR DE OĞLU MU VAR?

Tüm bu yaşananların ardından Onur Akay bir yazı kaleme aldı ve Akpınar'ın bir de oğlu olduğunu iddia etti.

İşte Akay'ın o iddia;

Akpınar, "Yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık." açıklamasını da yapmış. Maalesef ki Metin Akpınar'ın eşi Göksel Özdoğdu Akpınar, eşinin yaşadığı ilişkiyi ve ikiz kızlarının olduğunu daha üç gün önce öğrenmiş. Ayrıca Akpınar, ikiz kızlarına DNA testi netleştikten sonra çok cüzi bazı yardımlar yapmış ama manevi olarak yanlarında olmamış. İkiz kızlara tüm destek onları büyüten Nebioğlu ailesi tarafından yapılmış ve yapılmaya da devam etmektedir. Akpınar yaptığı o açıklamada, "2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı." demiş ama yıllar önce hem kızların annesi Suphiye Orancı'ya, hem de ikiz kızlarına her zaman itirazları olmuş, ta ki DNA testi sonuçlanana kadar. Özellikle basına çıkmamaları konusunda Suphiye Orancı'ya tehditleri, kızlarına da uyarıları olmuş ve kızlarını bu konuda korkutmuş.