  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Bomba iddia! Metin Akpınar'ın evlilik dışı bir de oğlu mu var?

Bomba iddia! Metin Akpınar'ın evlilik dışı bir de oğlu mu var?

Geçtiğimiz günlerde evlilik dışı ikiz çocukları olması gündeme gelen 82 yaşındaki ünlü oyuncu Metin Akpınar hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Göksel Erdoğdu ile 62 yıldır evli olan ve o evlilikten hiç çocuğu olmayan oyuncu Metin Akpınar'ın bir de oğlu olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

82 yaşında Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ancak iddialar bununla sınırlı kalmadı. Şimdi de Akpınar'ın bir oğlu olduğu iddiası bomba etkisi yarattı.

Akpınar'ın Göksel Özdoğdu ile 62 yıllık evliliği bir var. Çiftin bu evliliklerinden bir çocukları yok. Ancak önceki gün Akpınar'ın evlilik dışı bir ilişkisinden, bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

Bomba iddia! Metin Akpınar’ın evlilik dışı bir de oğlu mu var?

Oyuncunun Nebioğlu'nu kızı olarak ilk etapta kabul ettiği ancak Nebioğlu'nun babasının mirasından faydalanmak istemesi üzerine anlaşmazlık çıktığı ve dava yoluna başvurduğu ileri sürüldü.

Sonrasında da Akpınar bir değil iki kızı olduğu, Duygu ve Sevgi isimli ikiz kardeşlerin aynı aileye evlatlık verildiği ortaya çıktı. Bu gerçeğin geç ortaya çıkmasının nedeni ise Sevgi Nebioğlu'nun DNA testiyle ilgili mahkeme kararının henüz açıklanmamasıydı.

Akpınar yaptığı açıklamada "Yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık." açıklamasını da yaptı.

Bomba iddia! Metin Akpınar’ın evlilik dışı bir de oğlu mu var?

Nebioğlu ise babası Akpınar'ın yaptığı bu açıklama üzerine "Size elimdeki deliller ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığım da sanat tarihinin kaybı çok büyük olur." ifadelerini kullandı.

BİR DE OĞLU MU VAR?

Tüm bu yaşananların ardından Onur Akay bir yazı kaleme aldı ve Akpınar'ın bir de oğlu olduğunu iddia etti.

İşte Akay'ın o iddia;

Akpınar, "Yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık." açıklamasını da yapmış. Maalesef ki Metin Akpınar'ın eşi Göksel Özdoğdu Akpınar, eşinin yaşadığı ilişkiyi ve ikiz kızlarının olduğunu daha üç gün önce öğrenmiş. Ayrıca Akpınar, ikiz kızlarına DNA testi netleştikten sonra çok cüzi bazı yardımlar yapmış ama manevi olarak yanlarında olmamış. İkiz kızlara tüm destek onları büyüten Nebioğlu ailesi tarafından yapılmış ve yapılmaya da devam etmektedir. Akpınar yaptığı o açıklamada, "2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı." demiş ama yıllar önce hem kızların annesi Suphiye Orancı'ya, hem de ikiz kızlarına her zaman itirazları olmuş, ta ki DNA testi sonuçlanana kadar. Özellikle basına çıkmamaları konusunda Suphiye Orancı'ya tehditleri, kızlarına da uyarıları olmuş ve kızlarını bu konuda korkutmuş.

Bomba iddia! Metin Akpınar’ın evlilik dışı bir de oğlu mu var?

Suphiye Orancı 1987 yılının Eylül ayında ikizlere hamile kalmış ve hamile olduğunu öğrendiği zaman hemen Metin Akpınar'a söylemiş ama maalesef ki aldırması için tehditlerle karşılaşmış ve kendisine ulaşmak için gittiği her mekândan da Metin Akpınar tarafından kovdurulmuş. İkizler, 1988 yılının Mayıs ayında dünyaya gelmiş.

Ancak Metin Akpınar'ın 1984 doğumlu bir de oğlu olduğu senelerdir yakın çevresinde konuşuluyor. Şu anda 39 yaşında olan ve iki isimli olan oğlunun göbek adı da Metin ve Almanya'da yaşıyor. Genç Metin'i büyüten aile Genç Metin'in Metin Akpınar'a babalık davası açmasını istiyor.

Bomba iddia! Metin Akpınar’ın evlilik dışı bir de oğlu mu var?

Metin Akpınar emin olun ki oğlunu benim yazımla öğrenmiyor ama eşi Göksel Özdoğdu Akpınar benim yazımla öğrenecek. Genç Metin'in annesinin de Suphiye Orancı olduğunu söyleyenler var. Ancak annesi başka bir kadın bile olsa ikizlerin öz ağabeyi oluyor.

Çocuklarının beklediği şeyin sadece sevgi ve sıcak ilişki olduğunu maalesef ki anlayamayan Metin Akpınar'ın, Yeşilçam filmlerini aratmayan hayatının bir gün film olacağı da kesinleşti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA