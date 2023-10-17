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Haberler Magazin Tuğçe Özbudak kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?

Tuğçe Özbudak kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?

Atv'nin efsanevi dizisi Adanalı'da Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak kimdir? Oyuncu Tuğçe Özbudak aslen nereli, kaç yaşında? Tuğçe Özbudak evli mi? İşte Tuğçe Özbudak'ın merak edilenleri...

HABER MERKEZİ

Sunucu ve oyuncu olan Tuğçe Özbudak kaç yaşında ve kimdir soruları araştırılıyor. Tuğçe Özbudak nereli ve oynadığı dizi, filmler hangisi olduğu merak ediliyor. Adanalı dizisinde Pınar rolüyle popüler olan Tuğçe Özbudak kimdir ve kaç yaşındadır?

Tuğçe Özbudak kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?

Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. ilkent Üniversitesi'nden mezun olan Özbudak, oyunculuğa "Aloya" adlı dizi ile başladı. Tuğçe Özbudak asıl tanınırlığını ise Adanalı dizisindeki Pınar karakteriyle yakaladı.

2008-2010 yılları arasında yayımlanan Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Özbudak, yıllar sonra katıldığı moda programıyla gündeme geldi. İşte Benim Stilim 2016 yarışmasına katılan Tuğçe Özbudak, finalist olmayı başarmıştı..

Tuğçe Özbudak, Melikhan Kılıçarslan ile 2020 eylül ayında nikah masasına oturdu.

Tuğçe Özbudak kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?

FİLMOGRAFİSİ

2006 Değirmencinin Kızı Zeynep

2007 Son Ders: Aşk ve Üniversite Kübra

2009 Kanımdaki Barut Barut'un annesi Cameo

2014 Yusuf Yusuf Selen

Tuğçe Özbudak kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?

TELEVİZYON

2006 Kod Adı Başak Yörükoğlu 6 bölüm (3–8)

2007 Kod Adı: Kaos Başak Yörükoğlu 10 bölüm (1–10)

2007 Yalan Dünya İpek

2007–2008 Kuzey Rüzgârı Canan 20 bölüm (1–20)

2007 El Gibi Elif 9 bölüm (1–9)

2008 Memur Muzaffer Gizem 5 bölüm (3–7)

2008 Gece Gündüz Aynur 1 bölüm (5)

2009–2010 Adanalı Pınar 64 bölüm (15–79)

2012 Pasaport Kendisi Sunucu

2012, 2013 İşler Güçler Onur'un sevgilisi 3 bölüm (19, 30, 40)

2014 Dada Dandinista Kendisi Konuk

2016 İşte Benim Stilim Kendisi Yarışmacı

2020 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa Kendisi Konuk

2020 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Kendisi Konuk

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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