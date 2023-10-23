Yeliz Yeşilmen’in acı günü!

"1,5 AYDIR YOĞUN BAKIMDA ACI ÇEKİYORDU"

Uzun süredir ailesinin yanından ayrılmayan ve sık sık babası için dua isteyen Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Babasının vefat ettiğini söyleyen Yeşilmen "Biricik Cemomuzu kaybettik. Bir süre yokum. Allah onu cennetine aldı, dualarınızı bekliyoruz. Bu çok acı veriyor bana ama o da 1,5 aydır yoğun bakımda acı çekiyordu.