  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Yeliz Yeşilmen'in acı günü!

Yeliz Yeşilmen'in acı günü!

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen acı haberi sosyal medya hesabından verdi. Yeşilmen, 25 yıldır Parkinson hastalığıyla mücadele eden babası Cemal Yeşilmen'in vefat ettiğini, "Allah onu cennetine aldı, bu çok acı veriyor" diyerek duyurdu.

HABER MERKEZİ

Yeliz Yeşilmen'in 25 yıldır Parkinson ile mücadele eden ve 1,5 aydır da yoğun bakımda tedavi gören babası Cemal Yeşilmen bugün vefat etti. Acıyla yıkılan Yeliz Yeşilmen, babasının bugün defnedileceğini söyledi.

Yeliz Yeşilmen’in acı günü!

"1,5 AYDIR YOĞUN BAKIMDA ACI ÇEKİYORDU"

Uzun süredir ailesinin yanından ayrılmayan ve sık sık babası için dua isteyen Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Babasının vefat ettiğini söyleyen Yeşilmen "Biricik Cemomuzu kaybettik. Bir süre yokum. Allah onu cennetine aldı, dualarınızı bekliyoruz. Bu çok acı veriyor bana ama o da 1,5 aydır yoğun bakımda acı çekiyordu.

Yeliz Yeşilmen’in acı günü!

25 yıllık Parkinson hastası, deprem sonrası evini kaybedince daha kötü oldu" dedi.

Cenaze bilgilerini de paylaşan ünlü isim "Babam bugün ikindi namazı ile Adana Kabasakal mezarlığına defnedilecek" ifadelerini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA