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Haberler Magazin Eylül Öztürk ABD'deki malikanesinden yaptığı son paylaşımıyla alay konusu oldu

Eylül Öztürk ABD'deki malikanesinden yaptığı son paylaşımıyla alay konusu oldu

Dilan Polat ve Engin Polat operasyonu sonrasında oklar çiftle bir dönem yakın arkadaş olan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk'e döndü. Kısa sürede büyük bir servete ulaşan ve şimdilerde ABD'de ailesiyle yaşam süren Eylül Öztürk hakkında geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atılmıştı. Öztürk'ün peşin parayla ABD'de 11 daire aldığı söylenmişti. Bunun üzerine Öztürk'ten havuzlu malikanesinden bir paylaşım geldi. O paylaşım sosyal medyada alay konusu oldu.

HABER MERKEZİ

Eylül Öztürk, 2017 yılına kadar İstanbul'da bir çatı katında yaşadı. Dilan Polat ve Engin Polat'la tanıştıktan sonra servet yaptı. Eylül Öztürk ile eşi Kenan Öztürk'ün paraları yurt dışına kaçırdığı iddia ediliyor. ABD'de 11 mülk aldı. Malikanesine taşındı. ABD'ye kaçan Eylül Öztürk'ün Manhattan'da Central Park manzaralı bir rezidans dairesi de var. Eylül Öztürk son olarak ise MASAK hesaplarını inceleyince ne yapacağını şaşırdı. 3 yardımcısı olmasına rağmen kendisi ütü yaptı. Instagram'dan paylaştı. Sosyal medyada yorumlar patladı. İşte o detaylar...

Dilan ve Engin Polat çiftiyle bir dönem samimiyeti dikkat çeken Eylül Öztürk'ün son hamlesi dikkat çekti. Dilan Polat'ın Enercii'si bitti. Şubelerini açıp köşeyi dönen Eylül Öztürk panikledi! ABD'deki evlerinin tapularını devretmişti.

Eylül Öztürk ABD’deki malikanesinden yaptığı son paylaşımıyla alay konusu oldu

Takvim'in haberine göre; Anne-çocuk videoları çeken Eylül Öztürk, Polat'la tanıştı. Güzellik merkezleri açtı. Bir anda ABD'de 11 ev, Florya'da sayısız daire ve kocasına Rolls Royse alacak kadar servet yaptı. Polatgiller tutuklanınca onu da korku sardı. Miami ve Florida'daki milyon dolarlık villalarını eski ev sahibi Ferda Kavak'ın üzerine devretmeye başlamıştı.

EYLÜL ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine Eylül Öztürk, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı, ancak takipçiler Öztürk'ün açıklamaları sonrası tatmin olmadı ve Öztürk'ü yorum yağmuruna tutulmuştu.

Eylül Öztürk ABD’deki malikanesinden yaptığı son paylaşımıyla alay konusu oldu

YAPAMADIĞI AÇIKLAMAYLA SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE!

Eylül Öztürk açıklamasında, "Benimle ilgili herhangi bir şüphe duyan bir takipçim varsa, ben desem ki 'o iş öyle değil, böyle desem inanacak mısınız?', inanmayacaksınız! Bütün bu sürece bakın. Kimlerle ilgili neler söylendi, neler yapıldı, herkes çıktı bir açıklama yaptı. Kimse inanmadı"

"İDDİAYA GÖRE YAZIYORLAR…"

Ayrıca Öztürk, "Önce 5 evle başladık, sonra 24 ev oldu, sonra bir 11'e düştü! Yani böyle iddiaya göre yazıyorlar…" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Eylül Öztürk ABD’deki malikanesinden yaptığı son paylaşımıyla alay konusu oldu

"KENDİ DE KENDİSİNE İNANMIYOR ZATEN"

Bu açıklama sonrası bazı takipçiler, '30 yıl çalışan biri bir ev bile alamıyorken hangi emekle onca ev alabiliyorsunuz', 'Ben de yaptım demek istiyor, yalanlasam da inanmayacaksınız anladım ben', 'Ciddiyetsizliğe bak ya', 'Kendi de kendisine inanmıyor zaten' şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

Eylül Öztürk ABD’deki malikanesinden yaptığı son paylaşımıyla alay konusu oldu

POLATGİLLER KANKALARINI PANİKLETTİ

Ancak MASAK hesaplarını inceleyince ne yapacağını şaşırdı. 3 yardımcısı olmasına rağmen kendisi ütü yaptı. Instagram'dan paylaştı. Yorumlar patladı: Son ütücü!

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