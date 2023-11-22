Eylül Öztürk ABD’deki malikanesinden yaptığı son paylaşımıyla alay konusu oldu

Takvim'in haberine göre; Anne-çocuk videoları çeken Eylül Öztürk, Polat'la tanıştı. Güzellik merkezleri açtı. Bir anda ABD'de 11 ev, Florya'da sayısız daire ve kocasına Rolls Royse alacak kadar servet yaptı. Polatgiller tutuklanınca onu da korku sardı. Miami ve Florida'daki milyon dolarlık villalarını eski ev sahibi Ferda Kavak'ın üzerine devretmeye başlamıştı.

EYLÜL ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine Eylül Öztürk, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı, ancak takipçiler Öztürk'ün açıklamaları sonrası tatmin olmadı ve Öztürk'ü yorum yağmuruna tutulmuştu.