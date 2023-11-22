Yeşilçam’ın usta oyuncusu hastaneye kaldırılmıştı! İşte Filiz Akın’ın son sağlık durumu...

Ünlü isim, ardından paylaşımına bir ekleme daha yaparak; "Öyle de oldu. Biraz daha ilaç alacağım ama daha iyiye gidiyor. Hiç endişe edecek bir durum yok. Tüm iyilik dilekleriniz ve ilginize çok teşekkür ederim, bana moral oldunuz" diye yazdı.