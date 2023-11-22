Yeşilçam’ın usta oyuncusu hastaneye kaldırılmıştı! İşte Filiz Akın’ın son sağlık durumu...

Yeşilçam efsanelerinden Filiz Akın, geçtiğimiz haziran ayında "O kadar ilaç ve tedaviye rağmen iyi değilim" demişti. Daha önce iki kez kanser tedavisi gören 80 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu hayranlarını endişelendirmişti.
Yeşilçam efsanelerinden Filiz Akın, geçtiğimiz haziran ayında "O kadar ilaç ve tedaviye rağmen iyi değilim" demişti. Daha önce iki kez kanser tedavisi gören 80 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu hayranlarını endişelendirmişti.
Filiz Akın, geçtiğimiz eylül'de ise "Bir türlü iyileşemedim" diyerek, MR çektireceğini duyurmuştu. Tetkik sonuçlarını öğrenen usta sanatçı, sosyal medya hesabından gülümseyerek el salladığı bir videosunu paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, "MR sonuçlarına göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlara beş gün daha devam. Sizlere de dilek ve dualarınız için teşekkür ederken, böyle iyi haberler alacağınız bir gün diliyorum" demişti.
"HASTANEDE YATMAK ZORUNDA KALDIM"
Yeşilçam'ın efsanevi ismi Filiz Akın, son olarak geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Usta oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderide şu ifadeleri kullandı:
"10 Kasım'da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, koronavirüs benzeri şikâyetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah yapılacak kontrollerde 'İyileşme yolundasınız' derler."
Ünlü isim, ardından paylaşımına bir ekleme daha yaparak; "Öyle de oldu. Biraz daha ilaç alacağım ama daha iyiye gidiyor. Hiç endişe edecek bir durum yok. Tüm iyilik dilekleriniz ve ilginize çok teşekkür ederim, bana moral oldunuz" diye yazdı.