Usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Doktoru açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sanatçı Kadir İnanır'ın genel durumunun iyiye gittiğini, tedavisine yoğun bakımda devam edildiğini belirtmişti.



"Sayın İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."