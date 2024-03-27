Usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Doktoru açıkladı

Usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz pazar günü geçirdiği inme sonucu tedavi altına alındı. İnanır'ın şikayetlerinin inme tablosuyla uyumlu olması nedeniyle, 112 ekibi sanatçıyı evine en yakın 'inme merkezi' olan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi. Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sanatçı Kadir İnanır'ın genel durumunun iyiye gittiğini, tedavisine yoğun bakımda devam edildiğini belirtmişti.
"Sayın İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."