Bu görüntüler şarkıcı Kalben’in başını yaktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ünlü şarkıcı Kalben'in evine operasyonu düzenlenmişti. Yürütülen soruşturma doğrultusunda ikamete yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde ağırlığı 15 gram gelen 'skunk' türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirilmişti.

Evinde yapılan aramada, oyuncak araba içerisinde uyuşturucu madde bulunan Kalben'in bir kavanozla balkondan aşağı da uyuşturucu madde attığı tespit edilmiş, şarkıcı hakkında adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı verilmişti.