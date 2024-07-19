15 yıllık küslük bitti! Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses geçmişe sünger çekti böyle poz verdi

Türk müziğinin iki dev ismi, Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, canlı yayında ettikleri kavganın ardından yıllarca birbirleriyle konuşmadı. Tilbe için ağır sözler söyleyen Tatlıses, kavganın fitilini ateşlemişti. 15 yıl süren küslük yeni bir hamleyle sonra erdi. Geçen hafta ameliyat masasına yatan ve kalbine stent takılan İbrahim Tatlıses Bodrum'da sahne aldığı sırada herkesten helallik istemişti.

Operasyonun üzerine yıllardır konuşmayan iki ünlü isim sarılıp barıştı. Geçmişe sünger çeken Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses'in buzları eritmesi magazin dünyasını da adeta salladı.

NE OLMUŞTU?

2009 yılında İbrahim Tatlıses'in sunduğu bir programa konuk olan Yıldız Tilbe, programda yaşananlardan dolayı önce programı terk etti ardından da Tatlıses'le konuşmadı.

İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, o programda yaşananlardan sonra bir araya gelmemeye özen göstermiş ve birbirleri hakkında sorulan soruları da cevapsız bıraktı.

YILLAR SONRA BARIŞTILAR

İki ünlü şarkıcıdan bugün herkesi şaşırtan hamle geldi. Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, yıllar sonra Bodrum'da bir araya gelerek barıştı.

SARILDIKLARI POZU MAGAZİN DÜNYASINI SALLADI

Bu fotoğrafı ise Yıldız Tilbe paylaşarak yılın magazin bombasına imza attı.