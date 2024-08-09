Peker Açıkalın’ın sağlık durumu hakkında çıkan iddialara eşi yanıt verdi

Avrupa Yakası dizisinde Gaffur karakterine hayat veren Peker Açıkalın, bir dönem sağlık sorunları ile gündeme gelmişti.

Hababam Sınıfı, Maskeli Beşler, Türkler Çıldırmış Olmalı, Ekmek Teknesi, Yahşi Cazibe gibi yapımların oyuncu kadrosunda dA yer alan Peker Açıkalın 2011 senesinde geçirdiği kalp krizi ile ölümden dönmüştü.

Başarılı oyuncunun beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edildi.

Açıkalın'ın eşi konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çiğdem Açıkalın "Peker Açıkalın haberleri doğru değil. Evet 4 ay oldu operasyon oldu ancak sağlığı gayet iyi. Yazılanlar gibi değil. Lütfen bu asılsız haberlere inanmayın. Eşim gayet iyi ve sağlıklı" ifadelerini kullandı.