Acun Ilıcalı’nın nikahına saatler kaldı! Düğün davetiyesindeki detay dikkatleri üzerine çekti

Acun ılıcalı hem iş hem de magazin camiasında en çok konuşulan ünlü isimler listesinde. 2018 yılında Şeyma Subaşı'ndan boşanan ünlü isim şimdilerde ise Ayça Çağla Altunkaya ile olan aşkını 4.kez evlenerek taçlandıracak.

ÇİFTİN DÜĞÜN YERİ BELLİ OLDU

55 yaşındaki Acun Ilıcalı kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile dünyaevine girmesine ise çok az bir zaman kaldı. Çiftin nerede düğün yapacağı ise herkesin merak ettiği bir soru oldu.

DAVETİYEDE İLGİNÇ İSTEK!

Acun Ilıcalı ve sevgilisi 4 Eylül'de Esma Sultan Yalısı'nda evleniyor. Çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı. Esma Sultan Yalısı'nda 4 Eylül'de gerçekleşecek düğünde davetlilerden ilginç bir istekte bulunuldu.

SİYAH GİYİN!

Çiftin davetiyesinde ''Lütfen, sosyal medya olmasın'' notu yer aldı. Ayrıca dress cod olarak ise Sade ve siyah beyaz renkli kıyafetlerin yer alması gerektiği bildirildi.