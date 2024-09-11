Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Nilüfer ’ta uzak yollardan’ geldi: Eski aşkını ziyaret etti

Ünlü sunucu Reha Muhtar 19 Ağustos'ta Sarıyer'de bulunan evinde merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçiren ünlü isme ilk müdahaleyi oğlu kalp masajıyla yapmıştı. Ünlü sunucu entübe edilerek yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Son gelişmelere göre Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı. Reha Muhtar'ın son sağlık durumuna ilişkin açıklama bir dönem aşk yaşadığı şarkıcı Nilüfer'den geldi..

Ünlü televizyoncunun eski aşkı Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı ile birlikte Reha Muhtar'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışı görüntülenen ünlü şarkıcı, basın mensuplarının "Reha Bey'in durumu nasıl?" sorusunu cevapsız bırakmadı.

"SADECE BİRAZ YORGUN"

Nilüfer "Reha Bey'in durumu nasıl?" sorusuna "Gayet iyi, daha da iyi olacak. Zamana ihtiyacı var biraz. Şu anda iyi. Oturuyordu, sohbet ettik. Biraz zaman lazım. Ne zaman taburcu olacağı konusunda henüz bir şey söylemiyorlar ama ben kendisini gayet iyi gördüm. Sadece biraz yorgun." yanıtını verdi.

DENİZ UĞUR SORUSUNU CEVAPLAMADI

Basın mensuplarının "Deniz Uğur ile buzları erittiğiniz konuşuluyor. Oğlu da bir açıklama yaptı. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna "O konuda bir şey konuşmak istemiyorum" diyerek aracına yöneldi.

"OĞLUMU KAÇIRDI DEMİŞTİ"

Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırılmasının ardından eski hayat arkadaşı Nilüfer ve eski eşi Deniz Uğur arasında gerginlik yaşanmıştı. Uğur, Muhtar ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Poyraz'ın, Nilüfer ve kızı tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Poyraz ise sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile annesinin iddiasını yalanlamıştı. Halinden memnun olduğunu ve kendi isteğiyle ablasının yanında olduğunu belirten Poyraz'ın, polis denetiminde olduğu ortaya çıkmıştı. Nilüfer ve kızı hakkında suç duyurusunda bulunacağına dair basın açıklaması yapan Deniz Uğur, daha sonra şikayetini geri çekmişti.