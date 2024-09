Mahallenin Muhtarları dizisinin Temel'i Erkan Can dolandırıldı: Adamların rolünü resmen yedim

ERKAN CAN KİMDİR?

Ünlü oyuncu Erkan Can, 1 Kasım 1958'de Bursa'da Bulgaristan göçmeni bir ailede doğdu. 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu, Feraizcizade Mehmet Şakir kursları ve Ahmed Vefik Paşa sahnesine giderek tiyatro hayatına başladı.



1985 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı' Tiyatro Bölümüne giren Can, 1990 yılında mezun oldu. Türk dizi ve sinemasının karakteristik oyuncularından biri olan Erkan Can, 1992 yılında sevilen dizi Mahallenin Muhtarları'nda Temel karakteri ile televizyon dünyasına giriş yaptı.