Serenay Sarıkaya henüz hazır değilmiş!

Ünlü isim, yeni sezon hakkında da konuştu. Oyuncu, "Şu an bir şey yapmıyorum aslında. Şahmaran yeni sezonu yayınlandı, baya mutluyuz. Tatilim devam ediyor diyebilirim. Tekrardan çalışmalarımız olacak ama televizyon dizisi şimdilik olmayacak." dedi.

Sarıkaya, "Sevenleriniz aslında çok merak ediyor. Evlilik olacak mı, ufukta var mı böyle bir şey?" sorusuna, "Bunlar için çok erken sorular. Böyle bir düşünce içerisinde değiliz" yanıtını verdi.