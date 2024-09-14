Serenay Sarıkaya henüz hazır değilmiş!

Aşklarıyla bir süredir gündemde olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti dillerden düşmüyor. Serenay Sarıkaya, katıldığı bir etkinlikte ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu evleniyor mu? İşte detaylar...
Serenay Sarıkaya, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde başlayan "Georg Baselitz: Son On Yıl" sergisinin açılışına katıldı. Güzel oyuncu çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Sarıkaya, katıldığı bir sergi etkinliğinde basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Ünlü isim, ilişkisine dair "Her şey yolunda. Gayet iyi. Teşekkür ederim" dedi.
Ünlü isim, yeni sezon hakkında da konuştu. Oyuncu, "Şu an bir şey yapmıyorum aslında. Şahmaran yeni sezonu yayınlandı, baya mutluyuz. Tatilim devam ediyor diyebilirim. Tekrardan çalışmalarımız olacak ama televizyon dizisi şimdilik olmayacak." dedi.
Sarıkaya, "Sevenleriniz aslında çok merak ediyor. Evlilik olacak mı, ufukta var mı böyle bir şey?" sorusuna, "Bunlar için çok erken sorular. Böyle bir düşünce içerisinde değiliz" yanıtını verdi.