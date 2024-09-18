İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’tan polis memuruna sert sözler: Seni yerler koçum! Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?

"KOÇUM BAK SENİ YERLER"

O görüntülerde Tatlıses'in polis memuruna, "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum bak seni yerler.Ne olacak, ne olacağını sanıyorsun delikanlı?" dediği ortaya çıktı.Dilan Çıtak Tatlıses havayolu şirketi tarafından kara listeye alınmıştı.