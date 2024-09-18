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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan polis memuruna sert sözler: Seni yerler koçum! Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, THY uçağını birbirine kattı. Kedisini pusetten çıkarıp kucağına alarak kuralları ihlal eden Dilan Tatlıses kendisini uyaran kabin memurlarına saldırdı. Olay sonrası gelen polislere de sert tepki gösteren Tatlıses polis memuruna, "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum bak seni yerler." ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’tan polis memuruna sert sözler: Seni yerler koçum! Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?

Türk Hava Yolları'nın Bodrum - İstanbul seferini yapan uçakta önceki gece inanılmaz bir olay yaşandı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, uçağı birbirine kattı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’tan polis memuruna sert sözler: Seni yerler koçum! Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?

Uçak, İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedi miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’tan polis memuruna sert sözler: Seni yerler koçum! Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?

Uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Tatlıses'i kediyi pusete koyması konusunda uyardı. Ancak ikili arasında tartışma çıktı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’tan polis memuruna sert sözler: Seni yerler koçum! Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?

Olay nedeniyle pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı. THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikayetçi oldu. Polis aracına bindirilen Tatlıses'in bugün yeni bir görüntüsü ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’tan polis memuruna sert sözler: Seni yerler koçum! Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?

"KOÇUM BAK SENİ YERLER"
O görüntülerde Tatlıses'in polis memuruna, "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum bak seni yerler.Ne olacak, ne olacağını sanıyorsun delikanlı?" dediği ortaya çıktı.Dilan Çıtak Tatlıses havayolu şirketi tarafından kara listeye alınmıştı.

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