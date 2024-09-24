Tiktok fenomeni Kübra Aykut, intihar etti: Sevgilisi, Dilan Polat’ın avukatı çıktı! Mektup detayı…

"KİLO ALAMIYORUM" DİYE PAYLAŞMIŞ

Kübra Aykut'un sosyal medyadan son yaptığı paylaşımda aşırı kilo kaybından şikayetçi olduğu açıklamasının yer aldığı görüntüleri paylaştığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Aykut'un, "Her şeyimi gayet topladım. Hiçbir sıkıntı yok. Ama kilomu toplayamıyorum. Her gün bir kilo geriye gidiyorum.

Bugün 44 kiloya düştüğümü gördüm. Yemek yiyemiyorum ama acıkmıyorum da. Aranızda böyle olanlar var mı delireceğim az kaldı. İnternetten karışım buldum iştahımı açsın diye onları içiyorum. Vitaminlerimi içiyorum. Acaba vitaminler mi acıktırmıyor diye şeyler uydurmaya başladım.