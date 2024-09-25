Ahu Tuğba’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, KOAH nedeniyle uzun süredir ABD polisi kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşadığı ABD'nin Miami kentinde hayatını kaybetti.
Anjelik Calvin, 1 Eylül'de kaybettiği annesinin cenazesinin Türkiye'de defnedilmesini istedi. Ne var ki bir yandan prosedürler, diğer yandan Anjelik Calvin'in kullanım süresi sona eren ABD pasaportunun yenileme işlemleri nedeniyle Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye gelişi bir hayli gecikti.
Gerek nakil için prosedürlerin tamamlanması gerekse Anjelik Calvin'in pasaportunun yenilenmesi sonucu Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesinin önünde engel kalmadı. Cenaze, cuma veya cumartesi günü İstanbul'da olacak. Defin günü henüz belli değil ama Anjelik'in isteği üzerine cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılınacak.
PROSEDÜRLER NEDENİYLE TÜRKİYE'YE GETİRİLEMEMİŞTİ
Uzun yıllardır ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Miami'deki evinde hayatını kaybetmişti.
Sanatçının cenazesi Türkiye'de toprağa verilecek ancak Tuğba'nın ölümününün şüpheli bulunması üzerine otopsi istendi. Ünlü oyuncunun cenazesi yasal prosedürler nedeniyle Türkiye'ye getirilememişti.
AHU TUĞBA'NIN KIZI ANJELİK CALVİN, SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI
Anjelik Calvin, "Cenaze tarihi diye bir tarih asla belirlenmedi. Henüz US Department Of State yeni Amerikan pasaportumu göndermedi. ABD doğumluyum ve Türk pasaportum vizem neredeyse yok. Ülke sınırlarında sorun yaşamamak adına bu süreçte birkaç gün daha beklenecek. Taziyeleriniz, dualarınızı okuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Siz sevenleri çok değerlisiniz. Dostlarına mutlaka buradan doğru cenaze tarihini ve saatini bildireceğim. Bunu haberden değil, benden duyacaksınız elbet. Ortada kesinleşen tarih ve cami yoktur. Doğru tarihi haber vereceğim" ifadelerini kullandı.
"UYUYAMIYORUM, GEL"
Öte yandan Anjelik Calvin, birkaç gün önce sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaşmış ve "Seni öpeyim gel. İçim yanıyor. Alnından öptüm sarılmadan niye niye. Allah'ım yardım etti, uyudum pişmanım uyuyamıyorum gel. Allah'a olan inancım olmasaydı eğer canıma kıyardım. Ama Rabbimin gücüne gider annem. Annem gel minnağım, kalbim yanıyor gel" sözleriyle duygularını dile getirmişti.
VASİYETİNİ YILLAR ÖNCE YAZDIRDI
Ahu Tuğba, 2013'te yakalandığı akciğer rahatsızlığının tedavisi sürecinde vasiyetini hazırlattığını ve organlarını bağışladığını söylemişti. Vasiyetinin içeriğini açıklamayan Tuğba, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Akciğerim alınacaktı. Ameliyata girecektim. Kızıma ameliyat olacağımı söylemedim, 'Bodrum'da evde uyuyorum' dedim. Anestezi yasak olduğu için vasiyetnamemi yazdım. Ameliyata gideceğim gün direkt noteri çağırdım yanıma. Vasiyetimi yazdırdım çünkü anestezi yasak dediler bana. Organlarımı da bağışladım. Ameliyattan sonra yaşayacağım mı, öleceğim mi bilmiyordum. En büyük korkum kızımı bir daha görememekti. Ölümden korktuğum yoktu benim. Ben sevk edilirken kızım Bodrum'a geldi. Beni Bodrum'da zannediyordu. 'Bir oteldeyim' dedim. Ben İzmir'den İstanbul'a giderken yolumu İzmir'den Bodrum'a çevirdim. Hayatımda ilk kez kızıma yalan söyledim. Onun bunları hissedip gelmesi bir mucizeydi yani. Yaşıyor olmam ameliyat olmamı engelleyen kızımdı. Doktorum tarafından ameliyata gerek olmadığı söylendi."
AHU TUĞBA KİMDİR?
13 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak doğmuştur.
Asıl adı Canan Tuğba Çetin'dir. Babası ile annesi boşandı. Maçka İlkokulu'nu, Atatürk Kız Ortaokulu'nu bitirdi.Daha ortaokuldayken sinema hayatına başladı. Liseyi İstanbul Amerikan Robert Lisesinde okudu. Sonra da Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümünde okudu ancak bitiremeden döndü.
Yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı.
80'li yıllarda Türk sinemasında seks sembolü olduğu filmlerde oynadı. Erkekçe Dergisi'ne cesur pozlar verdi. Sinema oyuncusu Kenan Kalav il.
Ahu Tuğba, 1991'de, Fransız Pascal Levaseu'la Paris'te lüks bir lokantada tanıştı ve kısa süre sonra evlendi. Çift bir yıl evli kaldı. Boşandıkları yılın mayısında Arnavut asıllı tekstilci Timmy Alejtonij ile Barbados Adası'nda tanışan Tuğba, yine hızlı davrandı ve evlendi. Bu evlilikten Ahu adını verdiği kızı dünyaya geldi. Ancak birliktelik uzun soluklu olamadı.
Ahu Tuğba,Osmanbey'de Guantenamera adlı gece kulübünün sahibidir.
2004 yılında atv'de yayınlanan "Ünlüler Çiftliği" yarışma programına katıldı.
Ahu Tuğba, 10 kere evlenmiştir.
1.evliliği: 1973 yılında daha 14 yaşında iken okul arkadaşı ile evlendi kısa sürede boşandı.
2.evliliği: 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile evlendi. 1983 yılında boşandı.
3.evliliği: Nafiz Kavi ile evlendi. bir yıl sonra ayrıldı.
4.evliliği: 1984 yılında Süha Kutlu ile evlendi.
5.evliliği: 13 Mayıs 1988 tarihinde Osman Soyer ile evlendi. Ekim 1988 de boşandı.
6.evliliği: Enis Karaduman ile evlendi.
7.evliliği: Mete Has ile evlendi.
8.evliliği: 1991 yılında Fransız Pascal Levaseur ile evlendi. 22 Nisan 1992 tarihinde boşandı.
9.evliliği: 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu Anjelik" adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu vardır. 2010 yılında boşandı.
10.evliliği: 2010 yılında İzmirli varlıklı biri ile evlendi.